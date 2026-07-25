ترامب يشكك بجاهزية فنزويلا للانتخابات.. واحتجاجات غاضبة في كاراكاس

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فنزويلا ليست جاهزة بعد لإجراء انتخابات رئاسية، رغم التقدم الكبير الذي أحرزته تحت قيادة ديلسي رودريغيز، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة للإشراف على الانتخابات عندما تكون فنزويلا جاهزة. - اجتمع أعضاء من الحزب الحاكم والمعارضة في فنزويلا لأول مرة منذ توقيع اتفاق لإجراء انتخابات في 2024، وسط توترات بعد اعتقال واشنطن للرئيس نيكولاس مادورو بتهم تزوير الانتخابات والاتجار بالمخدرات. - تسببت الزلازل المدمرة في فنزويلا بخسائر مادية تقدر بـ19.6 مليار دولار، حيث ستحدد سرعة إعادة الإعمار والاستثمارات مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فنزويلا ليست جاهزة حالياً لإجراء انتخابات رئاسية، لكنه أقر بإحرازها "تقدماً كبيراً" في عهد القائمة بأعمال الرئيس بالإنابة ديلسي رودريغيز. وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "فيما يتعلق بالانتخابات في فنزويلا، فهم ليسوا مستعدين لها بعد"، مضيفاً: "لقد أحرز البلد تقدماً كبيراً، وديلسي تقوم بعمل رائع". وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون موجودة للإشراف عن قرب على الاستحقاق الانتخابي عندما تصبح فنزويلا جاهزة لإجرائه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو التقدم الذي أحرزته فنزويلا والذي أشار إليه ترامب؟ ما هي طبيعة الاحتجاجات التي اندلعت في كاراكاس وما هي دوافعها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان أعضاء من الحزب الحاكم والمعارضة في فنزويلا قد اجتمعوا للمرة الأولى الشهر الماضي، منذ توقيع اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية في عام 2024، قبل اعتقال واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية اتهامه بتزوير الانتخابات والاتجار بالمخدرات. وفي سياق متصل، أحرق نحو مئة من أنصار مادورو، الجمعة، علمين أميركياً وإسرائيلياً في ساحة سيمون بوليفار وسط العاصمة كاراكاس، ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة.

كما داس المحتجون على صور للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهتفوا: "أيها الأميركيون عودوا إلى دياركم" و"إنها ليست مساعدات، بل احتلال"، في إشارة إلى المساعدات التي تقدمها واشنطن لفنزويلا عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو/حزيران. وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 19.6 مليار دولار، مؤكداً أن سرعة إعادة الإعمار وحجم الاستثمارات المخصصة لها سيحددان مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي لفنزويلا خلال السنوات المقبلة.

ولا تشمل التقديرات الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن تعطل العمل والإنتاج والخدمات، كما لا تتضمن تكاليف إزالة الأنقاض أو إعادة بناء المنشآت وفق معايير أكثر مقاومة للزلازل. وضرب الزلزالان، بقوة 7.2 و7.5 درجات، المناطق الشمالية ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي المرتفع، بما فيها العاصمة كاراكاس وولايات لا غوايرا وكارابوبو وميراندا وياراكوي وأراغوا.

(فرانس برس، قنا، العربي الجديد)