ترامب يشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين: لا يريد إنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن بعد غد الجمعة. وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أنا محبط للغاية، لأن علاقتي بفلاديمير كانت جيدة جدا، وربما لا تزال كذلك. لا أعرف لماذا يواصل هذه الحرب".

وأكد ترامب أن بوتين لا يريد إنهاء الصراع مع أوكرانيا المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، قائلا: "أعتقد أن ذلك يجعله يبدو بمظهر سيئ للغاية. بإمكانه أن ينهيها، وبسرعة". في الوقت نفسه، أشاد ترامب بأوكرانيا لدفاعها ضد روسيا، كما أكد أن زيلينسكي سيزوره يوم الجمعة، قائلا: "إنه يريد أسلحة، ويرغب بالحصول على صواريخ توماهوك". ولم يستبعد ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توماهوك. وأشار سابقا إلى أنه يرغب في مناقشة الأمر مع روسيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حذر يوم الاثنين من مثل هذه الخطوة. واعتبر بيسكوف أن صواريخ توماهوك لن تغير موازين القوى في ساحة المعركة، مؤكداً أن روسيا تدرس التصريحات الصادرة عن الغرب بخصوص إمكانية تسليم الصواريخ. ووصف الوقت الحالي بأنه "لحظة دراماتيكية للغاية من جهة زيادة التوتر من الأطراف كافّة"، وجدد تأكيد استعداد روسيا للتسوية في أوكرانيا، معتبراً أن ترامب لا يزال يبدي "إرادة سياسية" لمواصلة المفاوضات، ولكن أوروبا وأوكرانيا لا تريدان ذلك، وفق بيسكوف. وتتمتع صواريخ توماهوك بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، ويمكن تزويدها تقنيا برؤوس نووية.

أوامر بإخلاء بلدات قرب كوبيانسك بسبب الوضع الأمني

إلى ذلك، أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء عشرات البلدات قرب مدينة كوبيانسك المدمرة أمس الثلاثاء، وعزت ذلك إلى "تدهور الوضع الأمني" في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية مكثفة. وكتب أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق تليغرام أن السلطات طلبت من 409 عائلات تضم 601 طفل مغادرة 27 بلدة. وقال مسؤول آخر في المنطقة المتضررة في وقت لاحق إن قائمة المناطق التي تقرر إجلاء السكان منها زادت إلى 40 منطقة.

وتتقدم القوات الروسية منذ أشهر صوب مدينة كوبيانسك، التي تنظر موسكو إليها باعتبارها هدفا رئيسيا في زحفها غربا عبر وسط وشرق أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. كانت القوات الروسية قد استولت على المدينة في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لكن قوات كييف استعادتها في وقت لاحق من ذلك العام.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)