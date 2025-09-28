ترامب يشارك في اجتماع نادر لكبار قادة الجيش الأميركي الثلاثاء

- من المتوقع أن يحضر الرئيس دونالد ترامب اجتماعًا نادرًا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأميركية في كوانتيكو بولاية فرجينيا، حيث سيتحدث عن قضايا عسكرية مهمة. - وزير الدفاع بيت هيغسيث سيؤكد على أهمية "روح المقاتل" في القوات المسلحة، وسط قلق من تحركاته السياسية وتأثيرها على مكانة وزارة الدفاع كمؤسسة غير حزبية. - الاجتماع يضم حوالي 800 قائد عسكري من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مناطق النزاع وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وسط تحذيرات من تأثيره على استقرار الوزارة.

قال مسؤول أميركي، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يحضر اجتماعا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأميركية في كوانتيكو بولاية فرجينيا يوم الثلاثاء، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد، بينما من المقرر أن يتحدث ترامب في الاجتماع العسكري، وفقا لما نقلته "أسوشييتد برس" عن مصدر مطلع على خططه. ولم يصدر تعليق حتى الآن من البيت الأبيض بشأن مشاركة ترامب في الاجتماع.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن حضور ترامب الاجتماع، نقلا عن وثيقة. وقال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز، أول من أمس الجمعة إن من المتوقع أن يناقش وزير الدفاع بيت هيغسيث أهمية التمسك بـ"روح المقاتل" في مختلف أفرع القوات المسلحة، مشيرين إلى أنه قد يتطرق إلى قضايا أخرى خلال الاجتماع الذي سيستمر ساعة تقريبا.

وعقب ظهور الأخبار عن الاجتماع يوم الخميس الفائت، بدا أن ترامب لم يكن على علم به عندما سئل عن ذلك للمرة الأولى من جانب الصحافيين أثناء ظهور في المكتب البيضاوي. وقال ترامب: "سأكون هناك إذا كانوا يريدونني. ولكن لماذا هذا الحدث المهم؟".

وأثار الأمر المفاجئ لهيغسيث، إلى جميع كبار قادة الجيش الأميركي في العالم، بالتجمع في قاعدة تابعة لسلاح مشاة البحرية في ولاية فيرجينيا "البلبلة والقلق"، بحسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست. ونقلت الصحيفة عن 12 شخصاً مطلعاً على الأمر أن التوجيه جرى إرساله إلى مئات القادة والجنرالات من دون سابق إنذار ومن دون إبداء أسباب، بينما أكد المتحدث باسم الكونغرس شون بارنيل، في بيان، أن هيغسيث "سيخاطب كبار قادته العسكريين" مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة أن التوجيه صدر في وقت سابق الأسبوع الفائت على احتمال إغلاق الحكومة، وأن المصادر أشارت إلى أن هذا التجمع "نادر بهذا الشكل" في الجيش، مضيفة أن تحركات هيغسيث السياسية الصريحة تسبّب حالةً من الضيق لدى خصومه الذين يخشون من أن يؤثر على مكانة وزارة الحرب (الدفاع سابقاً) بصفتها مؤسسة غير حزبية. ويبلغ عدد القادة نحو 800 جنرال وأدميرال في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، ومن المتوقع حضور كبار القادة من مناطق النزاع ومن أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وتنتشر القوات الأميركية في أنحاء العالم، بما في ذلك في مواقع بعيدة مثل كوريا الجنوبية واليابان ومنطقة الشرق الأوسط. ويحرص هيغسيث في جميع تصريحاته العلنية تقريبا على التشديد على مفهوم "روح المقاتل" وضرورة ترسيخ عقلية قتالية في صفوف الجيش.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)