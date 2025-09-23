- انتقد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، وهاجم حركة حماس، ودعا لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن. - تناول قضايا الهجرة والمناخ، واصفًا الاحتباس الحراري بـ"الخدعة الكبرى"، وانتقد سياسات الهجرة الأوروبية، وجدد منع إيران من امتلاك سلاح نووي. - هدد بفرض رسوم جمركية على روسيا بشأن الحرب الأوكرانية، ودعا لوقف شراء النفط الروسي، واتهم الصين والهند بتمويل الحرب، وتوعد بالقضاء على مهربي المخدرات.

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين، معتبرًا أنه "مكافأة" على "الفظاعات". وقال ترامب خلال كلمة في افتتاح جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، إن "الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أمراً بالغ الروعة بالنسبة لحماس".

وأضاف في خطاب طويل تخطى الـ55 دقيقة أنّ "على الراغبين في السلام أن يتحدوا وراء إطلاق سراح الرهائن"، داعيا إلى "إنهاء حرب غزة فورا وإعادة جميع الرهائن العشرين الآن". وزعم أن حركة حماس "ترفض عروض السلام المعقولة"، لوقف إطلاق النار في غزة.

وبدأ ترامب خطابه بالحديث عن إنجازاته "التاريخية" في الملفات الداخلية الأميركية، وهجومه على سلفه جو بايدن، الذي كان يعود إليه في خطابه عند التطرّق إلى ما وصفه بـ"الفشل" داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه من "أنهى سبع حروب". قبل أن ينتقل إلى السخرية من الأمم المتحدة التي قال إنّها لا تقدّم إلا "كلامًا فارغًا". وأضاف: "علي إنهاء الحروب بدلا من الأمم المتحدة"، مشتكيا في خطابه من سلالم إلكترونية معطلّة في مبنى المنظمة في نيويورك. واتهم الهيئة الأممية بـ"تمويل هجوم" على الغرب من خلال دعم الهجرة غير النظامية، واصفا المنظمة بأنها عبارة عن "كلمات فارغة لا تحل الحروب"، واعتبر أن "لديها إمكانيات هائلة لكنها لا تقترب حتى من الاستفادة من هذه الإمكانات".

US President Donald Trump has attacked the UN as he told the #UNGA80 assembly that he has helped to end seven wars – and complained about a faulty UN escalator. #UNGA80 https://t.co/0BGZaE2CUP pic.twitter.com/nBpDl1G1LE — Saeed Yousafzai (@KPAgainstWar) September 23, 2025

كما انتقد التعاطي الدولي والأوروبي مع ملفات الهجرة والمناخ، قائلًا إنّ الاحتباس الحراري "خدعة كبرى". وقال ترامب إن "التغيّر المناخي هو في رأيي أكبر عملية احتيال على الإطلاق دبّرت في العالم"، مشيرا إلى أن "بصمة الكربون خدعة ابتدعها أشخاص لهم نيات شريرة وهم يسعون إلى دمار كامل".

واعتبر الرئيس الأميركي أن الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة غير النظامية. وقال: "حان الوقت لإنهاء الاختبار الفاشل للحدود المفتوحة". وأضاف: "بلدانكم في طريقها الى الجحيم"، موجها انتقادات الى رئيس بلدية لندن صادق خان، وهو أول مسلم يتولى رئاسة البلدية في عاصمة غربية كبرى.

من جانب آخر، جدد ترامب التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا: "إيران لا يمكنها حيازة سلاح نووي مطلقا"، معتبرا في ذات الوقت أن "الأسلحة النووية تشكل خطرا جسيما". ودعا ترامب "كل الدول إلى وقف صنع الأسلحة البيولوجية"، مشيرا إلى أنه سيقود الجهود الدولية لتطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وحول الحرب الأوكرانية، هدد ترامب بأنه "إذا لم تكن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق فإن أميركا مستعدة لفرض رسوم جمركية"، داعيا الدول الأوروبية إلى اتخاذ نفس الإجراء "لكي تكون الرسوم الجمركية فعالة". وأضاف أن "حرب روسيا في أوكرانيا لا تجعل صورة موسكو جيدة".

كما دعا ترامب الدول الأوروبية إلى "الكفّ فورا" عن شراء النفط من روسيا، متّهما الصين والهند بأنهما أكبر مموّلين للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا. وقال في إشارة إلى الأوروبيين: "عليهم أن يوقفوا فورا كل مشتريات الطاقة من روسيا. والا فإننا جميعا نضيع الكثير من الوقت".

من جهة أخرى، توعّد الرئيس الأميركي بالقضاء على مهرّبي المخدّرات بعدما دمّرت القوّات الأميركية ثلاثة زوارق فنزويلية يُفترض أنها تستخدم لتهريب المخدّرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص. وقال ترامب: "إلى كلّ مجرم إرهابي يهرّب مخدّرات سامة إلى الولايات المتحدة الأميركية، يرجى منك أخذ الحذر بأننا سنمحوك من الوجود".

وانطلقت اليوم الثلاثاء في نيويورك أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى بمشاركة قادة الدول وعلى طاولاتهم الكثير من الملفات العالقة، من فلسطين والحرب الإسرائيلية على غزة، إلى أوكرانيا والسودان وأفغانستان وسورية ولبنان واليمن، وهايتي، والمناخ والذكاء الاصطناعي، وإعادة إحياء دور المنظمة وفعاليتها والنظام الدولي. وتستمر الاجتماعات رفيعة المستوى حتى الاثنين المقبل، على أن تكون الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، هي الأهم من ناحية زخم الحضور.