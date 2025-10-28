ترامب يسحب مرشحه لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط

نقلت وكالة رويترز الاثنين، عن مصدر مطلع، قوله، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب ترشيح جويل رايبورن، الذي كان مبعوثا لسورية خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض، لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

وكان الرئيس الجمهوري قد رشح رايبورن في فبراير/ شباط للمنصب المشرف على السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة لتأكيد تعيينه في مايو/ أيار. لكن السناتور الجمهوري راند بول والديمقراطيين في اللجنة عبروا عن مخاوف بشأن اختيار ترامب، وأجرت اللجنة تصويتا غير معتاد الأسبوع الماضي لصالح المضي قدما في الترشيح فقط، ولم توص مجلس الشيوخ بكامله بتعيين رايبورن.

وقال بول لموقع أكسيوس: "لقد صوتنا لاستبعاده الأسبوع الماضي دون أي توصية"، دون تأكيد سحب ترشيحه.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد تساءلوا عما إذا كان رايبورن قد تورط في تضليل المسؤولين الأميركيين بشأن عدد القوات الأميركية في سورية خلال فترة ولاية ترامب الأولى. وقال رايبورن في جلسة الاستماع إنه لم يكن له أي دور في أي خداع. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على سحب الترشيح. وعمل رايبورن في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب الأولى.