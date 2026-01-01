ترامب يسحب الحرس الوطني من ولايات ديمقراطية عقب حكم قضائي

- أعلن الرئيس ترامب إنهاء وجود الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجليس وبورتلاند، بعد حكم المحكمة العليا بعدم أحقيته في نشر القوات دون موافقة حكام الولايات، مع تعهده بإمكانية العودة إذا ارتفع معدل الجريمة. - أشاد ترامب بالحرس الوطني واعتبرهم وطنيين عظماء، مشيرًا إلى انخفاض الجريمة في المدن التي نُشرت فيها القوات، رغم اعتراضات الحكام الديمقراطيين. - لا يزال الحرس الوطني منتشراً في مدن ديمقراطية بولايات جمهورية، مع استمرار الجدل القانوني حول صلاحيات الرئيس في نشر القوات.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء وجود الحرس الوطني في مدن شيكاغو ولوس أنجليس وبورتلاند، بولايات إلينوي وكاليفورنيا وأوريغون، وهي المدن التي نشر فيها الحرس الوطني دون موافقة حكام ولاياتها، وتعهد بالعودة "ربما بشكل مختلف وأقوى إذا عاد معدل الجريمة إلى الارتفاع مرة أخرى". يأتي هذا القرار، بعد أن قضت المحكمة العليا هذا الأسبوع بأنه لا يحق للرئيس نشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو مع اعتراضات المسؤولين في ولاية إلينوي. ولم يشر ترامب في قراره إلى هذا الحكم، ملمحا إلى أن إدارته قد تعيد نشر القوات في المستقبل ومعتبرا أنها "مسألة وقت فقط".

وأشاد ترامب، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بالحرس الوطني ووصفهم بالوطنيين العظماء، وكتب "من الصعب تصديق أن المسؤولين الديمقراطيين وجميعهم غير أكفاء يريدوننا أن نغادر في ظل كل التقدم الكبير الذي تم إحرازه"، مؤكدا أن الجريمة انخفضت بشكل كبير في هذه المدن. وأمر الرئيس ترامب بنشر الحرس الوطني لأول مرة في لوس أنجليس في كاليفورنيا، في يونيو/ حزيران الماضي، ردا على احتجاجات ضد حملات إدارة الهجرة في المدينة، وأكد أن انتشار القوات رغم رفض حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم كان ضرورة لإعادة فرض القانون والنظام، قبل أن ينشر لاحقا القوات في العاصمة واشنطن والتي يخضع الحرس الوطني لسلطته بها، وقال إن المدينة غارقة في الجريمة.

وتعهد ترامب آنذاك بنشر الحرس الوطني في عدد من الولايات الديمقراطية بالإضافة إلى مدن ديمقراطية في ولايات جمهورية، ورفض الحكام الديمقراطيين قراراته اللاحقة بنشر الحرس الوطني في شيكاغو وبورتلاند، وحركوا طعونا قانونية ضد إدارته ووجهوا اتهامات لها بتجاوز صلاحياتها والتعدي على سلطة الولايات في مجال حفظ الأمن. وطبقا للقانون، ينتشر الحرس الوطني بناء على طلب حكام الولايات استجابة لحالات الطوارئ.

ولا يزال الحرس الوطني منتشرا في ولايتين جمهوريتين، وتحديدا في مدينتين ديمقراطيين هما نيوأورليانز بولاية لويزيانا، وممفيس بولاية تينيسي، إضافة إلى العاصمة واشنطن التي يديرها الديمقراطيون لكن لدى ترامب سلطة نشر الحرس الوطني بها. ورفضت المحكمة العليا، في حكم ليس نهائيا، طلب إدارة ترامب الطارئ لإلغاء حكم محكمة فيدرالية بحظر نشر القوات في شيكاغو، مما دفع وزارة العدل مساء الثلاثاء إلى سحب طلبها بتعليق أمر محكمة أدنى يقضي بإعادة قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى سيطرة حاكم الولاية.