ترامب يستقبل نتنياهو الثلاثاء مع تصاعد التوتر في المنطقة

- يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث سيحضر أيضاً جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وسط مشاورات مستمرة حول الحرب مع إيران. - اللقاء يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب ترامب من اتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة من الحرب، حيث أشار إلى إمكانية انضمام إسرائيل إلى العمليات العسكرية ضد إيران، مع تحذير من عواقب محتملة. - تأتي الزيارة في وقت تراجعت فيه شعبية نتنياهو بين الديمقراطيين ودائرة ترامب المقربة، مما يضيف تعقيدات للعلاقات الثنائية.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه سيتوجه إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، حيث سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضاً جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وكان موقع أكسيوس كشف قبل يومين أن الإدارة الأميركية ومكتب نتنياهو يجريان مباحثات بشأن عقد لقاء في واشنطن الأسبوع المقبل، ونقل عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي مطلع قولهما إن المشاورات لا تزال مستمرة، في وقت تدرس فيه واشنطن خياراتها بشأن الحرب مع إيران، وما إذا كانت ستتجه نحو تصعيد عسكري جديد بالتنسيق مع إسرائيل.

وبحسب التقرير، يكتسب اللقاء المحتمل أهمية خاصة، إذ يأتي بينما يقترب ترامب من اتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة من الحرب. وقال ترامب في حديث مقتضب مع "أكسيوس"، أمس الخميس، أن إسرائيل "ستنضم (إلى العملية) في غضون دقيقتين إذا طلبت منها ذلك"، لكنه استدرك قائلاً: "لسنا بحاجة إلى أي طرف" لشن عملية جديدة ضد إيران. وأشار ترامب أيضاً إلى أن انضمام إسرائيل إلى الضربات ستترتب عنه "عواقب"، ملمحاً إلى رد إيراني محتمل ضد إسرائيل. وأردف ترامب: "العلاقات مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو جيدة جداً، وسألتقي به إذا جاء إلى هنا".

يأتي اللقاء فيما تدرس إدارة ترامب خياراتها بشأن حرب إيران

واستقبل ترامب نتنياهو في البيت الأبيض 6 مرات منذ عودته إلى الرئاسة الأميركية في يناير/كانون الثاني 2025. وبحسب "أكسيوس"، اليوم الجمعة، فإن هذه الزيارة هذه المرة تأتي في وقت انخفضت فيه شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلية كثيراً بين الديمقراطيين في واشنطن، وبين دائرة ترامب المقربة، وبين أنصاره في حركة "ماغا".

(العربي الجديد، رويترز)