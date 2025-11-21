ترامب يستقبل ممداني... هل يحمل اللقاء الأول مفاجآت؟

- التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني في البيت الأبيض وسط توتر متبادل، حيث وصف ترامب ممداني بأنه "شيوعي مجنون"، بينما اعتبر ممداني إدارة ترامب "استبدادية". رغم ذلك، أبدى الطرفان انفتاحاً على التعاون لمصلحة نيويورك. - كان لترامب تأثير في سباق رئاسة بلدية نيويورك بدعمه للمرشح أندرو كومو ضد ممداني، مشككاً في جنسية الأخير. وصف ممداني كومو بأنه "دمية" في يد ترامب، مؤكداً قدرته على مواجهة ترامب. - يُتوقع أن يشهد اللقاء لحظات درامية، حيث يسعى ممداني لإثبات وجهة نظره، مستفيداً من تكتيكات شعبوية مشابهة لترامب.

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني في البيت الأبيض، الثالثة مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن. ويحوز هذا اللقاء اهتماماً وترقباً شديدين بعد سيل الانتقادات وتبادل الألفاظ المسيئة بين الرجلين. وكان ترامب قد وصف ممداني بأنه "شيوعي مجنون مائة بالمائة" وأنه "مختل عقلياً بشكل كامل"، فيما قال ممداني إنّ إدارة ترامب "استبدادية" معتبراً نفسه "أسوأ كوابيس دونالد ترامب".

ورغم الجو السلبي بين الرجلين الذي ساد خلال الأشهر السابقة، أبديا أخيراً انفتاحاً على إيجاد نقاط اتفاق بينهما لمصلحة مدينة نيويورك التي ينتميان إليها. وقال ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي سيتولى منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل، إنه سعى إلى الاجتماع مع ترامب لمناقشة سبل جعل نيويورك أكثر ملاءمةً للعيش. وبالمقابل، قال ترامب إنه "قد يرغب في مساعدته" بعد تهديدات أطلقها بسحب الأموال الفيدرالية من المدينة.

وكان لترامب حضورٌ قويٌّ في سباق رئاسة بلدية نيويورك هذا العام، وأيّد عشية الانتخابات، التي جرت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، المرشح المستقل والحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو، مُتنبئاً بأنّ المدينة "لديها فرصةٌ معدومةٌ للنجاح، أو حتى البقاء" في حال فوز ممداني. كما شكّك في جنسية ممداني، وهو من مواليد أوغندا وحصل على الجنسية الأميركية بعد تخرجه من الجامعة، وقال إنه سيعتقله إذا نفّذ تهديداته بعدم التعاون مع مسؤولي الهجرة في المدينة. ومن جهته، خاض ممداني مواجهة قاسية مع منافسيه ووصف كومو بأنه "دمية" في يد ترامب، وقال إنه سيكون "عمدةً قادراً على مواجهة دونالد ترامب وتحقيق أهدافه". وأعلن خلال إحدى المناظرات التمهيدية: "أنا أسوأ كابوس لدونالد ترامب، باعتباري مهاجراً مسلماً تقدّمياً، أناضل من أجل ما أؤمن به".

وتوقع الرئيس الأميركي، الذي لطالما استخدم خصومه السياسيين لتحفيز مؤيديه، أن يُثبت ممداني أنه (أي ترامب) هو أحد أفضل "الإنجازات التي شهدها حزبنا الجمهوري العظيم". وبينما قلب ممداني المؤسسة الديمقراطية رأساً على عقب بهزيمته كومو، وأثارت سياساته التقدمية اليسارية المتطرفة صراعات داخلية، دأب ترامب على تصوير ممداني كوجه للحزب الديمقراطي. وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، حول النقاشات الداخلية في الإدارة إنّ ترامب لم يُفكّر ملياً في التخطيط للاجتماع مع العمدة الجديد، لكن المسؤول أكد أنّ تهديدات ترامب بمنع تدفق الأموال الفيدرالية إلى نيويورك لا تزال مطروحة.

سوابق ترامب مع شخصيات انتقدها... هل تتكرر مع ممداني اليوم؟

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء بعض اللحظات الدرامية بين الرجلين كما حدث في لقاءات سابقة لترامب مع شخصيات سبق له انتقادها، مثل السجال الحادّ مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مارس/ آذار الماضي، وأيضاً كما فعل ترامب مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا حين خفّض الأضواء أثناء اجتماعهما وعرض مقطع فيديو مدته أربع دقائق يتضمن مزاعم مرفوضة على نطاق واسع بأن جنوب أفريقيا تضطهد بعنف مزارعي الأقلية البيض في البلاد.

وبالمقابل، أكد ممداني، أمس الخميس، أنه لا يخشى من احتمال محاولة الرئيس استغلال الاجتماع لإحراجه علناً، وقال إنه يرى فيه فرصةً لإثبات وجهة نظره، حتى مع إقراره "بخلافاته الكثيرة مع الرئيس". ومن المتوقع في حال استخدم ترامب الاجتماع لمواجهة علنية، أن يكون ممداني مستعداً لذلك بشكل كبير.

ومثل ترامب، يُعتبر ممداني دخيلاً نسبياً على الساحة السياسية، حيث حقق فوزاً عبر رسالة شعبوية وعدت بالانفصال عن المؤسسة، وهو معروف ببراعته في جذب الأضواء واستخدامه المتميز لوسائل التواصل الاجتماعي. كما أظهر ممداني، المقيم في كوينز (حيث نشأ ترامب)، نهجاً قوياً خلال حملته الانتخابية، كما فعل ترامب، حتى أنه بدا وكأنه يستعير أسلوب ترامب عندما أشار خلال مناظرة تلفزيونية مع كومو إلى أنّ إحدى النساء اللواتي اتهمن الحاكم السابق بالتحرش الجنسي كانت من بين الحضور. وقد نفى كومو ارتكاب أي مخالفات. وأعادت هذه اللحظة إلى الأذهان تكتيكات ترامب قبل مناظرة مع الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016، عندما ظهر مع نساء اتهمن زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون بالتحرش.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)