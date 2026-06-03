- يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتقديم تعهدات نووية مكتوبة كجزء من اتفاق مبدئي لتجاوز الجمود بين واشنطن وطهران، حيث اعتبر أن الضمانات الشفوية السابقة غير كافية. - وزير الخارجية ماركو روبيو أكد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب كشرط مسبق للمضي قدماً في المفاوضات، مع عدم رفع العقوبات خلال المرحلة الأولى. - نفى ترامب توقف المحادثات مع إيران، مشيراً إلى استمرارها رغم العقبات، وتوقع التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قريباً.

قالت شبكة "إي بي سي نيوز"، اليوم الأربعاء، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يطالب إيران بتقديم تعهدات نووية مكتوبة على أنها جزء من اتفاق مبدئي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود بين واشنطن وطهران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع، أنّ وفد التفاوض الإيراني كان قد قدّم في وقت سابق ضمانات شفوية بأنّ إيران ستوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، غير أن ترامب قرر في اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الجمعة أنّ هذه الالتزامات غير كافية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعرب يوم أمس الثلاثاء في شهادة أدلى بها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. وكشف عن بعض التفاصيل التي ترغب واشنطن من إيران في القيام بها قبل المضي قدماً بأي اتفاق، قائلاً: "نحتاج منهم إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وبجانب المضيق نحتاج منهم إلى شرط مسبق يسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات، وهو أن يلتزموا بالموافقة على مفاوضات محددة جداً للتخلّص من اليورانيوم عالي التخصيب".

وأضاف أن الشرط للتوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية والانتقال إلى المرحلة الثانية، هو الموافقة المسبقة على أنهم سيتفاوضون على شروط وقيود شديدة وطويلة الأمد في الملف النووي أو إلغاء عملية التخصيب بشكل كامل في المرحلة الثانية. كما أكد عدم رفع العقوبات عن إيران في أثناء المرحلة الأولى من الاتفاق.

أخبار ترامب يؤكد استمرار المحادثات رغم النفي الإيراني

يأتي ذلك فيما نفى ترامب، أمس الثلاثاء، توقف المحادثات مع إيران، بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقف تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال إنّ "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة. فالمحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، واليوم"، وأضاف "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أم آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".

وليل الاثنين - الثلاثاء، قال ترامب إنّه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبراً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية. وفي مقابلة هاتفية مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل، أكد ترامب أن "الأمور تبدو جيدة، جيدة جداً".