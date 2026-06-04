ترامب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة مؤقتاً وسعى بقوة لتنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري. وقال ترامب، خلال عشاء في البيت الأبيض، إنه يعتزم ترشيح بلانش رسمياً اليوم الخميس، وفقاً لمقطع فيديو للفعالية نشره أحد مساعدي البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ترامب خلال فعالية في حديقة الورود: "سنجعله المدعي العام بشكل دائم". وسعى بلانش سريعاً لترسيخ موقعه مرشحاً مفضلاً للمنصب بعد إقالة بام بوندي في إبريل/ نيسان، حيث سرّع التحقيقات ضد خصوم ترامب، وأعلن إنشاء صندوق يقارب 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم.

وأثار هذا المقترح جدلاً واسعاً بين الحزبين، ما دفع وزارة العدل إلى التخلي عنه في تراجع مفاجئ خلال الأسبوع الجاري. وعُيِّن بلانش في وزارة العدل نائباً للمدعي العام، قبل أن يُرقى بعد إقالة بوندي على خلفية ما اعتبر فشلها في ملاحقة خصوم ترامب السياسيين. وأكد بلانش أنه لم يكن يسعى للحصول على منصب المدعي العام، لكنه أظهر من خلال خطوات بارزة منذ توليه المنصب أنه يسعى لإثبات ولائه لترامب.

وكانت وزارة العدل الأميركية السابقة بام بوندي قد أنجزت في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي نشر ملايين الصفحات من الوثائق الخاصة بملف جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، إضافة إلى نحو ألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة. ويخص جزء من الوثائق التي نُشرَت علاقة إبستين بالرئيس ترامب، الذي قلل في تصريحاته الكثيرة من أهمية تلك العلاقة، ووجه انتقادات إلى المشرعين والسياسيين والإعلاميين الذين تناولوا هذا الموضوع.

(أسوشييتد برس)