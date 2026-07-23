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ترامب يربط الاتفاق النووي مع السعودية بانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام

رصد
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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23 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 16:59 (توقيت القدس)
من لقاء بين بن سلمان وترامب في واشنطن، 19 ديسمبر 2025 (Getty)
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- ربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي المدني مع السعودية بانضمامها لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، مشددًا على أن الاتفاق يقتصر على الاستخدامات غير العسكرية.
- أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي ضد إيران يتيح توسيع "دائرة السلام"، وأن انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام يمثل قفزة نحو السلام في الشرق الأوسط.
- أعلنت وزارة الطاقة الأميركية توقيع اتفاقية "تاريخية" للتعاون النووي السلمي مع السعودية، تُعرف باسم "اتفاقية 123"، وتنتظر مراجعة الكونغرس قبل التنفيذ.

ربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي المدني مع المملكة العربية السعودية بانضمامها إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام". وشدد ترامب، اليوم الخميس، في منشور على منصته "تروث سوشال"، على أن الاتفاق المدني المُبرم بين وزارة الطاقة الأميركية والمملكة العربية السعودية، يقتصر على الاستخدامات غير العسكرية كتلك القائمة في إيران والإمارات. وأضاف: "لا تعارض الولايات المتحدة إنشاء منشآت نووية مدنية".

وتعليقا على تصريح ترامب، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على منصة إكس، إنّ العمل العسكري الأميركي الإسرائيلي المشترك ضد إيران أتاح إمكانية توسيع "دائرة السلام". وأضاف "انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيمثل قفزة تاريخية نحو الأمام لتحقيق السلام في الشرق الأوسط". واختتم منشوره بعبارة "سلام من خلال القوة".

وكانت وزارة الطاقة الأميركية، أعلنت أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا اتفاقية "تاريخية" للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، وقّعا اتفاقية للتعاون النووي المدني، تُعرف باسم "اتفاقية 123"، وتضع الإطار القانوني للتعاون بين البلدين في مجال برنامج الطاقة النووية السلمية.

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وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون النووي السلمي بين واشنطن والرياض. وأوضحت أن الاتفاقية ستُحال إلى الكونغرس الأميركي لمراجعتها وفق الإجراءات المعتمدة، قبل دخولها حيز التنفيذ. وتُعد اتفاقيات "123" الأساس القانوني الذي ينظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما يشمل نقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات النووية للأغراض السلمية.

ومن المرجح أن يثير الاتفاق، بحسب "وول ستريت جورنال"، معارضة من الرافضين لانتشار التكنولوجيا النووية في المنطقة، إلا أن تعطيله سيكون صعباً، إذ يتطلب قراراً مشتركاً من الكونغرس وأغلبية الثلثين لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل. وكان الطرفان قد وقّعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي. ويشير الاتفاق إلى المادة الـ123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأميركية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات الدولارات.

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