ترامب يدعو نتنياهو لعدم الرد على إيران: توقيع الاتفاق الأسبوع المقبل

- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى وقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى قرب التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين. - عبر ترامب عن عدم رضاه عن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً أنها لم تكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ودعا إيران لوقف التصعيد. - أكد ترامب أنه سيتحدث مع نتنياهو لعدم الرد على الهجمات الإيرانية، مشيراً إلى أن الرد الإسرائيلي قد يعقد المفاوضات الجارية مع إيران.

في أول تعليق له على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأولى على إسرائيل منذ 8 أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى وقف هجماتها والتوصل لاتفاق، كما أبدى عدم رضاه عن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي تقول طهران إنها سبب الهجمات الإيرانية.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب مخاطباً طهران: "أطلقتم صواريخكم. هذا يكفي... عودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة"، مضيفا أنه قال عن المفاوضات الجارية بين الطرفين: "نحن قريبون جدا. أعتقد أن الاتفاق سيوقع يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء الأسبوع المقبل. والآن حدث هذا".

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وعند سؤال ترامب عن الضربات الإسرائيلية اليوم على بيروت والتي كانت سببا في الهجوم الإيراني، قال إنها "لم تكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة". كما عبر عن عدم رضاه عن الضربات الإسرائيلية على لبنان، قائلا "لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت". وأفاد مراسل فوكس نيوز للشؤون الخارجية تري يينغست، بأن الرئيس ترامب قال إن استمرار إطلاق إيران الصواريخ باتجاه إسرائيل لن يكون جيدا للمفاوضات الحالية، مجددا الدعوة للجانب الإيراني لوقف إطلاق الصواريخ والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية.

ونقل موقع أكسيوس، عن ترامب أنه سيتحدث إلى نتنياهو لمطالبته بعدم الرد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب: الضربات الإيرانية لم تؤد لإصابات ونأمل ألا ترد إسرائيل" مضيفا أنه إذا رد نتنياهو فسيستمر "الأمر كما كان عليه خلال السنوات ال47 الماضية أو في الـ3 آلاف سنة الماضية". وأضاف "نحن قريبون جدا من التوصل لاتفاق نهائي مع إيران ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن".

وشنت إيران، مساء الأحد، هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في بداية إبريل / نيسان الماضي. وجاء الهجوم الإيراني رداً على قصف الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت سابق من اليوم الأحد متجاهلاً طلباً أميركياً منذ أيام بالامتناع عن التصعيد.