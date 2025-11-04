ترامب يدعو لعدم التصويت للمرشح الجمهوري في انتخابات عمدة نيويورك

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه للمرشح المستقل أندرو كومو في انتخابات عمدة نيويورك، محذرًا من أن فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني سيحول المدينة إلى "كارثة اقتصادية واجتماعية"، واصفًا ممداني بالشيوعي. - إليون ماسك أيضًا أعلن دعمه لكومو، بينما يتصدر ممداني استطلاعات الرأي بفارق كبير، حيث أظهرت إحدى الاستطلاعات تقدمه بـ24 نقطة، مع مشاركة كبيرة في التصويت المبكر. - الانتخابات تشهد تنافسًا بين ممداني وكومو والجمهوري كيرتس سليوا، وفي حال فوز ممداني، سيكون أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، مما يثير اهتمامًا عالميًا ومحليًا.

قبيل ساعات من بدء تصويت الناخبين لاختيار عمدة مدينة نيويورك الجديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده الكامل للمرشح المستقل، الديمقراطي أندرو كومو، والذي شغل منصب الحاكم السابق للمدينة، وذلك في مواجهة المرشح الرسمي عن الحزب الديمقراطي زهران ممداني الأوفر حظا للفوز بالانتخاب. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال منذ قليل: "سواء كنتم تحبون أندرو كومو أم لا فليس لديكم خيار آخر، عليكم التصويت له".

وطلب ترامب من الناخبين عدم التصويت لمرشح الحزب الجمهوري كيرتس سليوا، وكتب أن التصويت لسليوا يعد "تصويت لممداني". وهاجم المرشح الديمقراطي التقدمي الاشتراكي، وأعاد وصفه بالشيوعية وهي التهمة التي ينفيها التقدميون الديمقراطيون في العموم. وتعهد ترامب بأنه حال فوز "المرشح الشيوعي"، فإنه لن يرسل إلا الحد الأدني المطلوب من الأموال الفيدرالية.

وقال ترامب "من واجبي إدارة الأمة، وأنا مقتنع أن مدينة نيويورك ستتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية كاملة إذا فاز ممداني… أفضل أن أرى ديمقراطيا لديه سجل نجاح بدلا من شيوعي ليس لديه أي خبرة وسجل من الفشل".

كما أعلن إليون ماسك دعمه لأندرو كوموا، وهو ما تندر عليه ممداني في تغريدة على منصة إكس بأن "هذا الدعم تكلفته 959 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية".

وفي جولة له مساء اليوم بمنطقة بروكلين، بدا ممداني متفائلا، وقال: "نحن على أعتاب عهد جديد لمدينتنا"، بينما شن كومو حملة على ممداني في جولته بمنطقة مانهاتن وبورنكس، وزعم أنه يحاول "إدخال الاشتراكية إلى المدينة". ويتصدر ممداني استطلاعات الرأي بفارق كبير بلغ في إحدى الاستطلاعات الأخيرة 24 نقطة، وذكرت حملته التي بلغت نحو 90 ألف شخص، أنها طرقت أكثر من 100 ألف باب يوم الأحد باعتباره اليوم الأخير للتصويت المبكر. ووفقا لمجلس انتخابات المدينة، أدلى أكثر من 735 ألف بأصواتهم مبكرا، وهو عدد يتجاوز أربعة أضعاف الناخبين المبكرين في انتخابات 2021.

وتشهد مدينة نيويورك غدا الانتخابات لمنصب العمدة التي يتنافس عليها مرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني والديمقراطي المرشح مستقلا أندرو كومو، والجمهوري كيرتس سليوا، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم ممداني بفارق مريح يتجاوز 10 نقاط. وفي حال فوزه، سيكون ممداني أول مسلم يفوز بمنصب عمدة أكبر المدن الأميركية التي تعد واجهة المال والاقتصاد الأميركي ومقر البورصة العالمية والأمم المتحدة. وتلاقي هذه الانتخابات لأول مرة اهتماما عالميا ومحليا على المستوى الداخلي بالبلاد.

