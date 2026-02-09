ترامب يدعو قادة دوليين إلى الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"

- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة العالم لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" في واشنطن، حيث وافقت بعض الدول مثل الأرجنتين والمجر على الحضور، بينما رفضت دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا والنرويج المشاركة. - يهدف "مجلس السلام" إلى حل النزاعات المسلحة عالميًا، مع تولي "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" شؤون القطاع الفلسطيني مؤقتًا، لكن ميثاق المجلس يثير الجدل بسبب عدم ذكره غزة صراحة وانتقاداته الضمنية للأمم المتحدة. - أثار المجلس استياء قادة مثل الرئيسين الفرنسي والبرازيلي، حيث انتقدوا سيطرة ترامب المطلقة على المجلس والرسوم الباهظة للانضمام، مما يعكس التوترات حول التعددية والأحادية في السياسة الدولية.

تلقى العديد من قادة العالم دعوة لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر عقده في واشنطن في 19 فبراير/شباط الجاري. وفي حين وافقت بعض الدول على الحضور مثل الأرجنتين برئاسة خافيير ميلي والمجر بقيادة فيكتور أوربان، رفضت ذلك دول أخرى بما فيها فرنسا وإيطاليا والنرويج والتشيك وكرواتيا.

وأعلن الرئيس الروماني نيكوسور دان الأحد على فيسبوك أنه تلقى دعوة لحضور الاجتماع، لكنه أضاف أن بلاده لم تحسم بعد قرارها بشأن المشاركة في الجلسة الأولى لـ"مجلس السلام". وأوضح أن الأمر يتوقف على "المناقشات مع شركائنا الأميركيين حول صيغة الاجتماع بالنسبة إلى دول مثل رومانيا ليست في الواقع أعضاء في المجلس لكنها تود الانضمام إليه شرط مراجعة ميثاقه".

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أفاد السبت بأنه تلقى دعوة إلى الاجتماع وأنه يعتزم المشاركة فيه. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش السبت أنه لا يعتزم الانضمام إلى "مجلس السلام"، مضيفا لشبكة "تي في نوفا" الخاصة "سنتصرف بالتشاور مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. قالت بعضها إنها لن تنضم إلى المجلس".

وبموجب خطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة، ستتولى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" شؤون القطاع الفلسطيني مؤقتا تحت قيادة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب، لكن ميثاق المجلس لا يذكر صراحة غزة، ويمنحه هدفا أوسع هو المساهمة في حل النزاعات المسلحة في العالم.

وتنتقد ديباجته ضمنيا الأمم المتحدة عبر التأكيد أن على "مجلس السلام" التحلي "بالشجاعة للتخلي عن مقاربات ومؤسسات فشلت في كثير من الأحيان". وقد أثار ذلك استياء العديد من القادة أبرزهم الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اللذان دعوا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعزيز الأمم المتحدة في رد على دعوة الرئيس الأميركي.

من جهته، جدد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني التأكيد أن بلاده لن تنضم إلى "مجلس السلام" بسبب معوقات دستورية "لا يمكن تجاوزها". وقال تاياني السبت لوكالة أنسا الإيطالية "لا يمكننا المشاركة في مجلس السلام بسبب قيود دستورية" إذ إن الدستور الإيطالي لا يسمح بالانضمام إلى منظمة يقودها زعيم واحد.

والجمعة، اتهم الرئيس البرازيلي نظيره الأميركي البالغ 79 عاماً بأنه يريد أن ينصب نفسه "سيداً" لـ"أمم متحدة جديدة". ودافع لولا عن التعددية في وجه تقدم "الأحادية"، معربا عن أسفه لأن "ميثاق الأمم المتحدة يتم تمزيقه". وأعلن دونالد ترامب إنشاء "مجلس السلام" في منتدى دافوس في سويسرا في يناير/كانون الثاني.

وبحسب ميثاقه، فإن الرئيس الجمهوري يسيطر على كل شيء: فهو الوحيد المخول دعوة القادة الآخرين ويمكنه إلغاء مشاركتهم، إلا في حال استخدام "أغلبية ثلثي الدول الأعضاء حق النقض". وتتسبب نقاط أخرى في استياء قادة آخرين، من بينها أن النص لا يذكر غزة صراحة، والرسوم الباهظة للانضمام إليه إذ يتعين على الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" أن تدفع رسوما مقدارها مليار دولار.

(فرانس برس)