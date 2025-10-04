ترامب يدعو حماس إلى التحرك بسرعة وويتكوف وكوشنر يزوران مصر

- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس إلى الإسراع في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة، محذرًا من عواقب التأخير، بينما توجه صهره جاريد كوشنر إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين. - تستعد إسرائيل لإرسال وفد إلى مصر للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، وسط جهود أميركية لتجاوز العراقيل السابقة، بينما عقدت مشاورات عليا بين المسؤولين الإسرائيليين. - تلقى وزير الخارجية المصري اتصالًا من نائب الرئيس الفلسطيني للتشاور حول جهود وقف الحرب، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وتعزيز المساعدات الإنسانية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه ينبغي لحركة حماس الإسراع في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة، "وإلّا لا يمكن توقع ما سيحدث"، وأضاف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لن أتهاون مع أيّ تأخير، وهو ما يعتقده الكثيرون، أو أي نتيجة تشكل فيها غزة تهديداً مجدداً. فلنُنجز هذا الأمر بسرعة".

في الأثناء، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن صهر ترامب جاريد كوشنر وموفدَه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غادرا اليوم إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بعدما وافقت حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لـ"فرانس برس" إنّ كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج، ودعا ترامب إسرائيل الجمعة إلى أن "توقف قصف غزة فوراً" بعدما أعلنت حماس في بيان موافقتها على خطته.

بدورها، تستعد إسرائيل لإرسال وفدٍ إلى المفاوضات التي ستنطلق غداً في مصر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقاً لما أورده موقع "واينت" العبري، اليوم السبت، والذي أشار إلى أن القاهرة تعالج حالياً التفاصيل اللوجستية، فيما تتركز جهود الولايات المتحدة على ممارسة الضغوط "على الجميع" بهدف تجاوز العراقيل التي أحبطت المفاوضات السابقة.

وطبقاً للموقع، شهدت الليلة الماضية مشاورات على مستويات عليا بين المسؤولين الإسرائيليين ومحادثات مع الأميركيين، فيما عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

، مشاورات طارئة بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ووزيرَي الأمن، يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، فيما استُثني من المشاورات الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين عبرا عن رفضهما لمقترح ترامب

من ناحية أخرى، تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ للتشاور بشأن آخر التطورات ذات الصلة بجهود وقف الحرب في قطاع غزة. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، بأن نائب الرئيس الفلسطيني نقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معرباً عن بالغ التقدير لجهوده من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وأشار إلى أهمية استثمار الزخم الإيجابي الذي نتج عن طرح خطة ترامب لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة على مدار عامَين متواصلين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع إلى أن تسفر الجهود الدولية عن توقف كامل للحرب، وبما يسهم في الحد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على الأولوية القصوى لإيقاف الحرب، وبما يكفل بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون تهجير، ورفض أي خطط لضم الأراضي الفلسطينية والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والبدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)