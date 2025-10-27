ترامب يدعو بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بدل اختبار الصواريخ

- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا بدلاً من اختبار صواريخ نووية، مشيراً إلى وجود غواصة نووية أميركية قبالة سواحل روسيا. - أكد بوتين نجاح اختبار صاروخ كروز "بوريفيستنيك" القادر على اختراق أي درع دفاعية، بينما شدد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أربع سنوات. - توقفت مفاوضات السلام بين موسكو وكييف رغم جهود الوساطة، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، مع استمرار اللقاءات بين مسؤولين أميركيين وروس لتعزيز الحوار.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلاً من اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها غواصة نووية متمركزة قبالة سواحل روسيا. وقال بوتين أمس الأحد إن روسيا اختبرت بنجاح صاروخ كروز من طراز "بوريفيستنيك"، وهو سلاح ذو قدرة نووية تقول موسكو إنه قادر على اختراق أي درع دفاعية، وإنها ستتحرك نحو نشر السلاح.

ورداً على سؤال على متن طائرة الرئاسة الأميركية حول اختبار الصاروخ الذي قالت موسكو إنه حلق لمسافة 14 ألف كيلومتر، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى التحليق بعيداً لأن لديها غواصة نووية قبالة سواحل روسيا. وأضاف ترامب للصحافيين "يعلمون أن لدينا غواصة نووية، هي الأعظم في العالم، قبالة شواطئهم، لذا أقول إنه ليس من الضروري أن تقطع مسافة 8000 ميل".

وتابع يقول موجهاً حديثه إلى بوتين "يجب أن تنهي الحرب، الحرب التي كان يجب أن تستغرق أسبوعاً واحداً وهي الآن في... عامها الرابع، هذا ما يجب أن تفعله بدلاً من اختبار الصواريخ". وقال ترامب مراراً إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه وصف التوصل إلى السلام في أوكرانيا بأنه أصعب من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أو إنهاء الصراع بين الهند وباكستان. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا، أجاب ترامب "ستعرفون ذلك".

وتوقفت مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، رغم جهود الوساطة التي بذلها ترامب الذي وعد بإنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الفائت. وأرجأ الرئيس الأميركي الثلاثاء اجتماعاً كان مقرراً مع بوتين في بودابست إلى أجل غير مسمى، قائلاً إنه لا يريد مناقشات "بلا جدوى"، كما فرضت الولايات المتحدة في اليوم التالي عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي.

لكن ذلك لم يمنع أن يلتقي موفد الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف الجمعة والسبت والأحد مسؤولين في إدارة ترامب، وكذلك "ممثلين للمجتمع الأميركي يريدون حواراً إيجابياً مع روسيا"، من بينهم عضو مجلس النواب الجمهورية عن ولاية فلوريدا آنا باولينا لونا. ووصف دميترييف عبر منصة "إكس" باولينا لونا بأنها "صوت قوي للحوار والسلام"، مشيراً إلى أنها ستتولى تنظيم اجتماع بين نواب أميركيين وروس "لتشجيع حوار برلماني".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)