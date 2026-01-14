ترامب يدعو الأميركيين وحلفاءهم إلى مغادرة إيران

- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين وحلفاءهم لمغادرة إيران، مهددًا بضربات ضد طهران، وأكد أن المساعدة في الطريق للإيرانيين، مشيرًا إلى إلغاء الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف "قتل المحتجين". - خلال جولة في مصنع فورد، انتقد ترامب من يعارض الهجمات الأميركية على فنزويلا، معلنًا عن حصول الولايات المتحدة على 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار. - كشف مسؤول أميركي عن لقاء سري بين مبعوث البيت الأبيض ورضا بهلوي لبحث تطورات الاحتجاجات في إيران، مشجعًا الإيرانيين على مواصلة التظاهر.

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديداته بتوجيه ضربات إلى طهران. وخلال جولة له بأحد مصانع شركة فورد، اليوم الثلاثاء، سُئل ترامب عن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا، فرد قائلًا: "سنعرف قريبًا عدد القتلى (...) لم يتمكن أحد من تقديم الرقم الصحيح. كل شيء كثير. واحد هو عدد كبير".

كما سُئل ترامب عن نوع المساعدة التي كتب صباح اليوم الثلاثاء على منصة "تروث سوشيال" أنها في الطريق إلى إيران، فرد قائلًا: "ستكتشف ذلك بنفسك". وخلال كلمة له في وقت لاحق عقب الجولة، بحضور نحو 500 من العاملين في الصناعة في ولاية ميشغان، انتقد أي شخص يرفض الهجمات الأميركية الأخيرة على فنزويلا، وقال: "أي شخص يتساءل عن جدوى الهجوم يكره بلدنا"، وذكر أن الولايات المتحدة ستحصل على 50 مليون برميل من فنزويلا، مقدّرًا قيمتها بأكثر من خمسة مليارات دولار، بعد أن كان قد قدّر قيمتها في تصريحات سابقة له الأسبوع الماضي بنحو أربعة مليارات دولار.

واستعرض ترامب ما قام به على مدى الأشهر الماضية، وقال إن القدرات النووية الإيرانية التي ضربها العام الماضي كانت تمثل كارثة وعقبة أمام السلام في الشرق الأوسط، وإنه "دمّرها"، كما أشار إلى قيامه بقتل سليماني والبغدادي سابقًا، مضيفًا أنه سيواصل العمل على هذا النسق.

إلى ذلك، كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في حديثه مع موقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف عقد لقاءً سريًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع رضا بهلوي، نجل الشاه، لبحث تطورات الاحتجاجات المستمرة في إيران. ويُعد اللقاء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين.

وحرض ترامب الإيرانيين على مواصلة التظاهر والسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق إليكم". وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، في منشور على منصته تروث سوشال، إنه قرر إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين إلى حين توقف ما اعتبره "قتل المحتجين"، في إشارة إلى سقوط قتلى في الاحتجاجات المستمرة داخل إيران.