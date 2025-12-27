- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة العدل لنشر جميع الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، متهماً الديمقراطيين بالتورط مع إبستين ومطالباً بكشف أسمائهم للرأي العام. - بدأت وزارة العدل الأميركية نشر وثائق وصور جديدة حول التحقيق في قضية إبستين، بعد انتقادات بالتأخير، حيث تضمنت الملفات مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية. - كشفت الوثائق الجديدة عن سجلات رحلات دونالد ترامب على متن طائرة إبستين الخاصة، مشيرة إلى أنه سافر مرات أكثر مما كان معروفاً سابقاً.

في تصعيد جديد للجدل حول قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة العدل إلى نشر كل الوثائق المرتبطة بالقضية، متّهماً الديمقراطيين بالتورط والتعاون مع إبستين، ومطالباً بكشف أسمائهم للرأي العام. وكتب ترامب، يوم الجمعة، على منصته "تروث سوشال": "اكتُشفت مليون صفحة إضافية عن إبستين. إنّ وزارة العدل مجبرة على تكريس كل وقتها لهذه الخدعة التي دبّرها الديمقراطيون"، مضيفاً: "الديمقراطيون هم من تعاونوا مع إبستين لا الجمهوريون. فلننشر أسماءهم جميعاً، ونفضحهم، ولنعد إلى العمل من أجل بلدنا!".

وتابع ترامب: "لا يريد اليسار الراديكالي أن نتحدث عن نجاحات ترامب والجمهوريين، بل فقط عن إبستين الذي توفي منذ مدة طويلة. إنها حملة اضطهاد جديدة!"، من دون أن يُشير إلى أسماء محددة من الديمقراطيين الذين تحدث عنهم. وبدأت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي نشر وثائق وصور متعلقة بالتحقيق في قضية إبستين، الممول المدان بجرائم جنسية، والذي توفي في أحد سجون نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة العدل نحو 8 آلاف وثيقة جديدة مرتبطة بالقضية على موقعها الإلكتروني، في خطوة جاءت بعد انتقادات واسعة بالتقاعس والتأخير في نشر المعلومات، خاصة من جانب المعارضة الديمقراطية. واحتوت الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة "فرانس برس"، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، منها لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس/ آب 2019، وقت العثور على إبستين متوفياً داخل زنزانته. كما أصدرت الوزارة نحو 11 ألف رابط إلكتروني لوثائق على الإنترنت، لكن عدداً منها لم يكن فعّالاً. وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ، بإجماع شبه كامل، "قانون الشفافية في قضية إبستين"، الذي ألزم الوزارة بنشر كافة الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي.

ووفق شبكة "سي أن أن"، ورد اسم دونالد ترامب في أحدث الوثائق المنشورة، بما في ذلك إشارات إلى سجلات رحلات على متن طائرة إبستين الخاصة. وأظهر بريد إلكتروني كتبه مساعد المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية لنيويورك، بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2020، أن سجلات الرحلات كشفت أن ترامب "سافر على متن طائرة إبستين الخاصة مرات أكثر بكثير مما جرى الإبلاغ عنه سابقاً (أو مما كنّا على علم به)".

(فرانس برس، العربي الجديد)