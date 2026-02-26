ترامب يدعو إلى إيداع إلهان عمر ورشيدة طليب مصحة عقلية وترحيلهما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن النائبتين الديمقراطيتين المسلمتين في الكونغرس، إلهان عمر عن مينيسوتا ورشيدة طليب عن ميشيغان، ينبغي "إيداعهما في مصحة عقلية" وترحيلهما إلى "بلديهما الأصليين"، وذلك غداة سجال حاد دار بينهما وبينه خلال خطابه عن حالة الاتحاد. وكانت طليب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، وعمر، وهي أميركية من أصل صومالي، قد وجهتا انتقادات لترامب أثناء الخطاب، لا سيما عند إشادته بحملة إدارته المتشددة ضد الهجرة وإجراءاتها لتطبيق قوانينها.

وصرخت كل من عمر وطليب "أنت تقتل الأميركيين" في وجه ترامب خلال الخطاب، فيما وصفته عمر أيضًا بأنه "كاذب". وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال"، الأربعاء، إن النائبتين "كانت عيونهما جاحظة ومحتقنة بالدم كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليًا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهن في مصحة عقلية". وأضاف: "يجب أن نعيدهما إلى حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن"، على حد قوله.

ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، نبرة تصريحات ترامب بحق طليب وعمر بأنها تنطوي على "كراهية للأجانب" و"مخزية". وكتبت طليب على منصة "إكس" أن تصريحات ترامب تُظهر "أنه في حالة انهيار". كما دان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية هذه التصريحات، واعتبرها عنصرية. وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير الوطني للمجلس: "من العنصرية والتعصب القول إن نائبتين مسلمتين في الولايات المتحدة يجب إعادتهما إلى البلد الذي ولدتا فيه أو الذي جاء منه أسلافهما، لمجرد انتقادهما إطلاق سلطات الهجرة والجمارك النار على أميركيين".

ولم يعلق البيت الأبيض بعد على هذه التطورات. لكن كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت الأسبوع الماضي، إن أفرادًا في وسائل الإعلام "شوهوا" صورة الرئيس بوصفه بالعنصري. واجتذبت إجراءات ترامب لتطبيق قوانين الهجرة انتقادات بعد واقعتي إطلاق نار منفصلتين في يناير/ كانون الثاني أسفرتا عن مقتل مواطنين أميركيين برصاص عملاء اتحاديين في مينيسوتا. ولقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم في مراكز احتجاز تابعة لمصلحة الهجرة والجمارك الأميركية منذ بداية 2026، بعد وفاة ما لا يقل عن 31 العام الماضي.

وخلال خطابه يوم الثلاثاء، كرر ترامب اتهامه لذوي الأصول الصومالية في الولايات المتحدة بالانخراط في عمليات احتيال، وزعم أن "متسللين إلكترونيين صوماليين" نهبوا مينيسوتا. وتستخدم إدارته مزاعم الاحتيال لنشر عملاء هجرة اتحاديين مسلحين في مينيسوتا. ويصور ترامب إجراءاته على أنها تهدف إلى مكافحة الاحتيال وتحسين وضع الأمن الداخلي. وواجه ترامب مؤخرًا انتقادات بعد أن نشر أحد حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما بشكل عنصري.

(رويترز)