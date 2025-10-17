- أجرى نتنياهو محادثة مع ترامب حول عدم التزام حماس بتسليم جثث المحتجزين، حيث أبلغ نتنياهو ترامب بالخطوات الإسرائيلية المحتملة، وهدد بالتحرك إذا لم تُسلّم الجثث. - كتائب القسام أعلنت تسليم ما لديها من جثث، مشيرة إلى أن استخراج الباقي يتطلب معدات خاصة، بينما اتهمت حماس إسرائيل بعرقلة وصول المعدات اللازمة. - ترامب أشار إلى إمكانية تحرك بدعم أمريكي إذا لم تلتزم حماس بوقف إطلاق النار، بينما انتقدت حماس سياسة نتنياهو واعتبرتها عقابًا للمدنيين.

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط خلاف حول تعامل الطرفين مع عدم التزام حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تسليم معظم جثث المحتجزين القتلى الـ28 الذين تحتجزهم، وقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو أطلع ترامب على الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها ردًّا على تسليم حركة "حماس" تسع جثث فقط حتى الآن، فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ترامب أعرب عن دعمه للقرار الإسرائيلي. وكان نتنياهو قد هدد بالتحرك إذا لم تحصل إسرائيل على جثث المحتجزين لدى "حماس". وقال: "أعرف بالضبط عدد الجثث التي تحتجزها حركة 'حماس'، وإذا لم نحصل عليها، فإن إسرائيل ستعرف كيف تتصرف وفقًا لذلك".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت أنها سلمت ما لديها من محتجزين أحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها. وأضافت أن ما تبقى من جثث يحتاج جهودًا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها، وتابعت: "نبذل جهودًا كبيرة لإغلاق ملف المحتجزين الإسرائيليين".

وقال ترامب، يوم الخميس، إن جثث أخرى لمحتجزين لدى حركة حماس أعيدت إلى إسرائيل، لكنه حذر من أن تحركًا بدعم من الولايات المتحدة قد يكون ضروريًا إذا لم تلتزم الحركة اتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أصدرت حركة "حماس" بيانًا اتهمت فيه حكومة نتنياهو بتحمّل المسؤولية الكاملة عن تأخّر تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، وذكرت أن عوائق تفرضها إسرائيل تمنع وصول المعدات والأجهزة اللازمة لاستخراج الجثامين المحبوسة تحت الأنقاض وأنفاق دُمِّرَت.

وجاء في البيان أن "جثامين الأسرى التي تمكنت المقاومة من الوصول إليها سُلِّمَت مباشرة، فيما يتطلب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال دخولها". وأضاف البيان أن "ما تبقى من جثث الدفن يحتاج جهودًا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها".

وهاجمت الحركة في نص البيان نهج حكومة نتنياهو، واعتبرت تصريحات نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية "انعكاسًا لسياسة معاقبة المدنيين والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية". وأكد البيان أن "الجيش هو الذي تسبب في دفن الأسرى تحت الركام". وأكدت الحركة التزامها الاتفاق وحرصها على تسليم "كل الجثامين الباقية"، مطالبةً بتسهيل إدخال المعدات والأجهزة المطلوبة لعمليات البحث والانتشال.

