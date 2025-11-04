ترامب يدعم الديمقراطي المستقل أندرو كومو في انتخابات عمدة نيويورك

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه للمرشح المستقل أندرو كومو في انتخابات عمدة نيويورك، محذراً من فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني الذي وصفه بـ"الشيوعي"، وتعهد بتقليص الدعم الفيدرالي في حال فوزه. - يتصدر زهران ممداني استطلاعات الرأي بفارق كبير، حيث أظهرت حملته نشاطاً مكثفاً بطرق أكثر من 100 ألف باب، مع مشاركة أكثر من 735 ألف ناخب في التصويت المبكر. - تشهد الانتخابات اهتماماً محلياً وعالمياً، حيث يتنافس ممداني وكومو والجمهوري كيرتس سليوا، وفي حال فوز ممداني، سيكون أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك.

قبيل ساعات من بدء تصويت الناخبين لاختيار عمدة مدينة نيويورك الجديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده الكامل للمرشح المستقل، الديمقراطي أندرو كومو، الذي شغل منصب الحاكم السابق للمدينة، وذلك في مواجهة المرشح الرسمي عن الحزب الديمقراطي زهران ممداني

الأوفر حظاً للفوز بالانتخاب. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال، اليوم الثلاثاء: "سواء أكنتم تحبون أندرو كومو أم لا فليس لديكم خيار آخر، عليكم التصويت له".

وطلب ترامب من الناخبين عدم التصويت لمرشح الحزب الجمهوري كيرتس سليوا، وكتب أنّ التصويت لسليوا يُعد "تصويتاً لممداني". وهاجم ترامب ممداني المرشح الديمقراطي التقدمي الاشتراكي، وأعاد وصمه بـ"الشيوعية" وهي التهمة التي ينفيها التقدميون الديمقراطيون في العموم. وتعهد ترامب بأنه حال فوز "المرشح الشيوعي"، فإنه لن يرسل إلا الحد الأدني المطلوب من الأموال الفيدرالية.

وقال ترامب: "من واجبي إدارة الأمة، وأنا مقتنع بأن مدينة نيويورك ستتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية كاملة إذا فاز ممداني… أفضل أن أرى ديمقراطياً لديه سجل نجاح بدلاً من شيوعي ليس لديه أي خبرة وسجل من الفشل".

كذلك أعلن إيلون ماسك دعمه لأندرو كوموا، وهو ما سخر منه ممداني في تدوينة على منصة إكس بأنّ "هذا الدعم تكلفته 959 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية". وفي جولة له مساء الاثنين بمنطقة بروكلين، بدا ممداني متفائلاً، وقال: "نحن على أعتاب عهد جديد لمدينتنا"، بينما شنّ كومو حملة على منافسه خلال جولته في منطقة مانهاتن وبرونكس، وزعم أنه يحاول "إدخال الاشتراكية إلى المدينة".

Another big endorsement for @andrewcuomo. And it only cost $959 million in tax breaks. pic.twitter.com/p5pS3D0v9G — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 3, 2025

ويتصدر ممداني استطلاعات الرأي بفارق كبير بلغ في أحد الاستطلاعات الأخيرة 24 نقطة، وذكرت حملته التي بلغت نحو 90 ألف شخص، أنها طرقت أكثر من 100 ألف باب يوم الأحد باعتباره اليوم الأخير للتصويت المبكر. ووفقاً لمجلس انتخابات المدينة، أدلى أكثر من 735 ألف بأصواتهم مبكراً، وهو عدد يتجاوز أربعة أضعاف الناخبين المبكرين في انتخابات 2021.

وتشهد مدينة نيويورك الثلاثاء الانتخابات لمنصب العمدة التي يتنافس عليها مرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني والديمقراطي المرشح مستقلاً أندرو كومو، والجمهوري كيرتس سليوا، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم ممداني بفارق مريح يتجاوز 10 نقاط. وفي حال فوزه، سيكون ممداني أول مسلم يفوز بمنصب عمدة أكبر المدن الأميركية التي تعد واجهة المال والاقتصاد الأميركي ومقر البورصة العالمية والأمم المتحدة. وتلاقي هذه الانتخابات لأول مرة اهتماماً عالمياً ومحلياً على المستوى الداخلي بالبلاد.

وكتب ترامب في سبتمبر/ أيلول الماضي عن زهران ممداني أنه "شيوعي"، وأنه "سيواجه مشاكل مع واشنطن لم يسبق أن واجهها أي عمدة في تاريخ المدينة العظيمة سابقاً"، وهدد قائلاً: "تذكروا، هو بحاجة إلى الأموال التي أتحكم بها بصفتي الرئيس لينفذ وعوده الشيوعية الكاذبة، لكن لن يحصل على أي منها، فما جدوى التصويت له. هذه الإيديولوجيا فشلت دائماً على مدى آلاف السنين، وستفشل مجدداً، وهذا مضمون".