ترامب يدرس تحركاً برياً في فنزويلا بعد عمليات استخبارية سرية

- منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الموافقة على إجراء عمليات سرية في فنزويلا لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو، مبررًا ذلك بتدفق المجرمين والمخدرات إلى الولايات المتحدة. - تصاعدت التوترات بعد غارات أميركية استهدفت قوارب تهريب المخدرات من فنزويلا، مع إمكانية توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية، مما أدى إلى مقتل 27 شخصًا منذ سبتمبر. - استهجنت الحكومة الفنزويلية تصريحات ترامب واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة تغيير النظام للاستيلاء على الموارد النفطية.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه منح موافقته لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) على إجراء عمليات سرية في فنزويلا، وهو ما يمثل تصعيدا حادا في الضغوط الأميركية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وردّا على سؤال عمّا إذا كان قد سمح للسي آي إيه "بتحييد" مادورو، قال ترامب "هذا سؤال سخيف. هذا ليس سؤالا سخيفا حقا، لكن ألن يكون من السخيف أن أجيب عليه؟". وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ التوجيه السري، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين على القرار، وقالوا إن استراتيجية إدارة ترامب بشأن فنزويلا تهدف إلى إزاحة مادورو عن السلطة.

وعندما سُئل ترامب عن سبب تفويضه لـ(سي آي إيه) بالتحرك في فنزويلا، أجاب مؤكدا أنه اتخذ القرار شخصيا، قائلا: "فوضت ذلك لسببين في الحقيقة، أولا لأنهم أفرغوا سجونهم وأرسلوا المجرمين إلى الولايات المتحدة"، وأضاف: "والسبب الآخر هو المخدرات، إذ تصلنا كميات كبيرة من المخدرات القادمة من فنزويلا، ومعظمها يدخل عن طريق البحر". وأشار ترامب إلى أن إدارته "تنظر في التحرك البري" في إطار بحثها عن خطوات إضافية في المنطقة.

كما أكد ترامب أنّه يفكّر في توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية تستهدف كارتيلات المخدرات، وذلك بعد سلسلة غارات أميركية استهدفت قوارب تقول واشنطن إنها تُستخدم لتهريب المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض ردّا على سؤال عمّا إذا كان يدرس شنّ ضربات على الأراضي الفنزويلية: "نحن حتما ننظر (في فكرة توجيه ضربات) إلى الأرض الآن، لأنّنا نسيطر على البحر بشكل جيّد للغاية".

وكان الرئيس الجمهوري قد أعلن أمس الأول الثلاثاء مقتل ستة أشخاص في غارة أميركية جديدة استهدفت قاربا قبالة سواحل فنزويلا تؤكّد الولايات المتحدة أنّه كان يستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضيها. وهذه خامس غارة من نوعها يتم الإعلان عنها منذ مطلع سبتمبر/أيلول الفائت حين تصاعدت بشدّة حدّة التوتّرات بين واشنطن وكاراكاس. وأسفرت هذه الغارات الخمس عم مقتل ما لا يقلّ عن 27 شخصا.

كاراكاس تستهجن تصريحات ترامب

إلى ذلك، استهجنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأربعاء، إقرار ترامب علنا بتفويض وكالة المخابرات المركزية الأميركية بإجراء عمليات سرية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وقالت الحكومة الفنزويلية إن حديث ترامب يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضافت أن الإجراءات الأميركية تهدف إلى إضفاء الشرعية على عملية "تغيير النظام" بهدف الاستيلاء على موارد فنزويلا النفطية في نهاية المطاف.

ولا تزال قانونية شنّ غارات في مياه أجنبية أو دولية ضدّ مشتبه بهم لم يتم توقيفهم أو استجوابهم موضع جدل. ونشرت واشنطن ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالدفع النووي في جنوب البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، في مهمة قالت إنّ هدفها هو مكافحة المخدّرات. وأجّجت هذه الخطوات التوتر القائم مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أعلن إجراء تدريبات لاختبار الجاهزية للتعامل مع الكوارث أو مع نزاع مسلّح. ورأى مادورو في نشر بوارج حربية أميركية قبالة سواحل بلاده عملية الغرض منها إطاحته في نهاية المطاف.

وفي سبتمبر/أيلول الفائت، دعت فنزويلا في الأمم المتحدة إلى التضامن في وجه "التهديد" الذي تمثله الولايات المتحدة بعد استهداف الأخيرة قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات. وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو في كلمة أمام الجمعية العامة: "بما أنهم لا يستطيعون اتهام فنزويلا بامتلاك أسلحة دمار شامل أو أسلحة نووية، فإنهم يختلقون أكاذيب مبتذلة ومنحرفة لا يصدقها أحد، لا في الولايات المتحدة ولا في جميع أنحاء العالم، لتبرير تهديد عسكري وحشي ومكلف وغير أخلاقي بمليارات الدولارات". أضاف: "نود أن نشكر حكومات العالم وشعوبه، بما في ذلك شعب الولايات المتحدة، على إدانة هذه المحاولة لشن الحرب".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)