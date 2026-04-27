ترامب يدرس المقترح الإيراني لإنهاء الحرب

- اجتمع الرئيس ترامب مع فريق الأمن القومي لمناقشة المقترح الإيراني لإعادة فتح المفاوضات النووية، مع تأكيده على خطوطه الحمراء تجاه إيران، وسيتم الكشف عن تفاصيل إضافية قريباً. - انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الديمقراطيين بعد محاولة اغتيال ثالثة لترامب خلال عامين، مشيرة إلى أن العنف السياسي ناتج عن تشويه ممنهج له من قبل بعض المسؤولين ووسائل الإعلام. - تأثر جهاز الخدمة السرية بإغلاق وزارة الأمن الداخلي، مما دفع البيت الأبيض لعقد اجتماع لمراجعة الإجراءات الأمنية لضمان سلامة الرئيس.

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمع، اليوم الاثنين، مع فريق الأمن القومي، وكان المقترح الإيراني بإعادة فتح المفاوضات النووية في مرحلة لاحقة قيد النقاش، مضيفة أن ترامب أعلن بوضوح خطوطه الحمراء التي وضعها بالنسبة لإيران، وأنه اطلع على المقترحات الإيرانية، مبيناً أنه سيتم الحديث عن مزيد من التفاصيل "في وقت لاحق قريب جدا".

وأشارت ليفيت في مؤتمر صحافي اليوم، ردا على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأسبوع الماضي ببدء الولايات المتحدة إزالة الألغام من مضيق هرمز، إلى أنه لا يوجد لديها تحديث عن عدد الألغام التي تمت إزالتها، وقالت إنه سيتم الحرص على أن تقدم وزارة الحرب (البنتاغون)، الإجابة عن هذا السؤال خلال الفعاليات.

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل، فجر اليوم الاثنين، عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة أن إيران قدّمت، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب ووقف الحصار البحري، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود الحالية في المحادثات.

رصد ترامب يترأس اجتماع أزمة بشأن إيران والخيارات بعد تعثر المفاوضات

في شأن آخر، وجهت ليفيت انتقادات حادة للديمقراطيين في المؤتمر الصحافي على خلفية حادثة إطلاق النار داخل فندق هيلتون أثناء فعالية حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وذكرت أن هذه هي ثالث محاولة اغتيال للرئيس ترامب خلال آخر عامين، وأنه لم يتعرض أي رئيس لهذا العدد من المحاولات في فترة قصيرة، واعتبرت أن العنف السياسي ضد ترامب "ناتج من تشويه ممنهج له من قبل مسؤولين ديموقراطيين منتخبين وبعض وسائل الإعلام".

وأضافت أن جهاز الخدمة السرية، وهو الجهاز المكلف بحماية الرئيس، تأثر بعملية إغلاق وزارة الأمن الداخلي باعتباره جزءا منها، وقالت "إنه أمر مخز أن الكونغرس أبقى هذه الوكالة لمدة 73 يوما، وهي أطول مدة إغلاق لوكالة فيدرالية في تاريخ الولايات المتخدة، مشددة بالقول: جهاز الخدمة السرية "تأثر بشكل مباشر بهذه اللعبة السياسية المتهورة".

ولمّحت إلى أنه قد يكون هناك تغيير في الإجراءات الأمنية في الفعاليات التي يحضرها الرئيس، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماع هذا الأسبوع تدعو إليه كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز مع قيادات وزارة الأمن الداخلي وأعضاء من جهاز الخدمة السرية وفريق العمليات الخاصة، "وذلك لضمان سلامة الرئيس وأمنه".