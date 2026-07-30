ترامب يدرس إمكانية سحب مرشحه لوزارة العدل وسط خلافات مع جمهوريين

- رفض عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ تأييد مرشح ترامب لمنصب وزير العدل بسبب عدم تقديمه ضمانات لإنهاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض أنصار ترامب. - يواجه ترامب تحديات في تثبيت مرشحه بسبب عدم إجماع الجمهوريين، مما يعكس اختباراً لقدرته على فرض سلطته داخل الحزب. - فقدان الجمهوريين الأغلبية في مجلس الشيوخ قد يعقّد تعيين بلانش، حيث حذر تيليس من أن هذه الخطوة قد تنقلب ضد ترامب إذا خسر الجمهوريون أغلبيتهم.

بعد رفض عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي تأييد التصديق على مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير العدل (المدعي العام الأميركي)، تود بلانش، الذي يشغل المنصب حالياً بصفة مؤقتة، طرح ترامب إمكانية سحب اسم مرشحه، الذي سيستمر في منصبه مؤقتاً، مع إعادة ترشيحه للمنصب مرة أخرى عقب انتهاء مدة السيناتورين الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس.

وجاء اعتراض السيناتورين الجمهوريين، إلى جانب جميع الديمقراطيين، بسبب رفض المدعي العام المؤقت، بلانش، تقديم ضمانات مكتوبة تنهي ما يُطلق عليه "صندوق استخدام السلطة كسلاح"، بقيمة 1.8 مليار دولار، أُنشئ في إطار تسوية طرحتها إدارة ترامب معه لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية. وكان من المقرر صرف هذه الأموال لأنصار ترامب، مع إمكانية حصول من اقتحموا الكونغرس في يناير/كانون الثاني 2021 على تعويضات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الضمانات المكتوبة التي يصر السيناتوران الجمهوريان على الحصول عليها بخصوص "صندوق استخدام السلطة كسلاح"؟ ما هي التداعيات المحتملة على ترامب إذا خسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورفض أعضاء من الحزبين سابقاً إنشاء هذا الصندوق، ما أوقف هذا الجزء من التسوية، مع استمرار سريان منح ترامب وعائلته وشركاته حصانة من تدقيق مصلحة الضرائب مدى الحياة. وخلال جلسة استماع عُقدت قبل أسبوعين، اعترف بلانش بأنه، بناءً على صياغة وزارة العدل للاتفاق، لم يوافق ترامب كتابياً على إلغاء الصندوق رسمياً. وقال، رداً على أسئلة كورنين: "نعم، يمكن لمحامي ترامب محاولة تنفيذ الاتفاق، لكنهم لا يستطيعون إجبار وزارة العدل على المضي قدماً في إنشاء الصندوق".

ويضغط كورنين، الذي يغادر منصبه في يناير/كانون الثاني 2027، بعد فوز منافسه المدعوم من ترامب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، على وزارة العدل لتقديم ضمانات مكتوبة بعدم إنشاء هذا الصندوق، الذي كان بلانش مسؤولاً رئيسياً عن تسويته. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" اليوم، مجادلاً بأنه لا يمانع "سحب اسم تود مؤقتاً إذا لم يفعلوا الأمر الصائب"، أي التصويت مع باقي الجمهوريين لتثبيت مرشحه، "وإعادة طرحه مجدداً بعد رحيل كورنين وتيليس من مقعديهما". وجاء ذلك بعد أن صرّح كورنين للصحافيين، اليوم، بأن الإدارة لم توافق على التزام خطي بفرض قيود على إنشاء هذا الصندوق.

ولا يحتاج ترامب إلى تصديق مجلس الشيوخ لاستمرار بلانش في منصب المدعي العام حتى نهاية فترته الرئاسية، إذ يمكنه أن يشغل المنصب بالإنابة خلال المدة المتبقية من ولاية ترامب، غير أن عدم إجماع الجمهوريين على اختياره يختبر مدى قدرة الرئيس على فرض سلطته وسيطرته. وكان ترامب قد أقال، في إبريل/نيسان الماضي، المدعية العامة بام بوندي، بسبب ما وصفه بعدم تحركها بسرعة كافية لملاحقة من يعتبرهم الرئيس أعداء له، وعيّن بلانش قائماً بأعمال المدعي العام منذ إقالتها.

واتهم ترامب، في منشوره على "تروث سوشيال"، كورنين وتيليس بعدم موافقتهما على التصويت لصالح مرشحه، بهدف معاقبته على عدم تأييده لهما في الانتخابات الجمهورية التمهيدية، ما أنهى مسيرتهما السياسية. وقال: "يرفض كل من جون كورنين، من تكساس، وتوم تيليس، من كارولينا الشمالية، التصويت لصالح هذا المرشح الرائع، الذي سيستمر في منصبه قائماً بالأعمال على كل حال. وهما اللذان رفضت تأييدهما، وانتهت مسيرتهما السياسية بسببي".

وتكمن خطورة هذا الإعلان من الرئيس في أنه حال فقدان الجمهوريين الأغلبية في مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، فإن ذلك سيعقّد مسار تعيين بلانش العام المقبل، كما يريد ترامب. ومن جانبه، علّق تيليس، عقب بيان الرئيس، محذراً من أن هذه الخطوة قد تنقلب ضده إذا خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الانتخابات. وقال في تصريحات له: "عليه النظر إلى الحسابات في الكونغرس المقبل، ومقارنتها بمجموعة مستعدة الآن لتثبيت مرشحه، شرط الالتزام بوقف إنشاء الصندوق".

فيما كتب كورنين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تعليقاً على بيان ترامب، أن "الرئيس مخطئ في اعتقاده أن المخاوف بخصوص بنود تسوية قضيته الضريبية تقتصر عليّ وعلى السيناتور تيليس فقط". وكان من المقرر أن تُعقد جلسة التصويت على التصديق على تعيين بلانش اليوم، غير أن تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أرجأ التصويت في محاولة لإقناع كورنين وتيليس.