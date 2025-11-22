ترامب يدافع عن ممداني بعد لقائهما الأول في البيت الأبيض

- في تحول مفاجئ، دافع ترامب عن عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني بعد أن وصفه سابقًا بالشيوعي والمتطرف، مشيرًا إلى إعجابه به ورغبته في التعاون لجعل نيويورك "مدينة عظيمة مرة أخرى". - اللقاء يعكس تغيرًا جذريًا في موقف ترامب، حيث أظهر ودًا كبيرًا تجاه ممداني وناقشا قضايا مثل الإسكان وخفض أسعار الطاقة والغذاء، معربًا عن ثقته في قدرة ممداني على تحقيق إنجازات. - ممداني لم يتراجع عن مواقفه الانتخابية، مؤكدًا على خفض تكاليف المعيشة وحماية السكان، ووقف تمويل إسرائيل بسبب ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة.

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني بعد أشهر من وصفه بالشيوعي والمتطرف والمجنون. وفي لقائهما الأول اليوم الجمعة في البيت الأبيض، تراجع ترامب عن تهديداته بمنع إرسال التمويل الفيدرالي للمدينة، ووعد بمساعدة ممداني على جعل "نيويورك مدينة عظيمة مرة أخرى".

ووصف ترامب ممداني بأنه "شخص عقلاني"، رافضاً وصف حليفته الجمهورية إليز ستيفانيك لعمدة نيويورك المنتخب بأنه جهادي، وقال رداً على سؤال: "لا، هو شخص عقلاني، يريد أن يجعل مدينة نيويورك عظيمة مرة أخرى". وأبدى ترامب إعجابه بالاهتمام الذي حظيت به زيارة ممداني إلى البيت الأبيض، وأشار إلى أن العديد من قادة العالم زاروا المكتب البيضاوي، لكن قلة التي حظيت زيارتهم بالاهتمام نفسه الذي حظيت به زيارة عمدة مدينة نيويورك المنتخب. وأثنى ترامب بشدة على ممداني قائلاً: "عقدت لقاء مثمراً مع ممداني وهنأته، وأعتقد أنه سيكون لدينا عمدة عظيم لنيويورك، وكلما كان أفضل كنت أكثر سعادة".

ويعكس هذا الموقف العلني للرئيس ترامب تغيراً جذرياً عن موقفه من ممداني على مدى عدة أشهر، حيث وصفه بأنه "مجنون ومعتوه ومتطرف وسيئ للغاية وصوته مزعج وليس ذكياً وغير جذاب"، بينما وصف ممداني ترامب على مدى بضعة أشهر خلال ترشحه للانتخابات بأنه "مستبد فاشي وتجسيد لملاك العقارات الفاسدين وتجسيد لثقافة الفساد، ويشن حرباً على العمال".

وبدا ترامب ودوداً للغاية، وقدم في المؤتمر الصحافي بالمكتب البيضاوي نقاط الاتفاق على نقاط الاختلاف، قائلاً: "نتفق على أمور أكثر بكثير مما كنت أتوقع"، مضيفاً أن ممداني "مختلف. لديه فرصة حقيقية لفعل شيء عظيم لنيويورك". وتابع: "أتوقع أن أساعده مساعدة كبيرة، لا أن أؤذيه. أعتقد أن هذا العمدة قادر على القيام بأشياء ستكون رائعة حقاً".

وذكر ترامب أنهما ناقشا قضايا الإسكان وخفض أسعار الطاقة والغذاء، وأنه سيساعد عمدة نيويورك المنتخب بمجرد توليه منصبه. وعندما سئل عن هجماته السابقة على ممداني واتهامه بالشيوعية، ذكر ترامب أن عمدة نيويورك قد يتغير وقد يثير إعجاب بعض المحافظين. وأضاف: "لديه وجهات نظر غريبة بعض الشيء، لكن من يدري. أعني سنرى ما سينجح. أيضاً سيتغير. لقد تغيرتُ كثيراً. أشعر بثقة كبيرة بأنه يستطيع القيام بعمل جيد للغاية. أعتقد في الواقع أنه سيفاجئ بعض المحافظين".

ولم يتراجع ممداني عن الخطوط الرئيسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز به، وركز على أجندته وهدفه بخفض تكاليف المعيشة في مدينة نيويورك، معرباً عن قلقه من انتشار عناصر إدارة الهجرة والجمارك في محيط المدينة، وقال إنهما تحدثا عن تطبيق قوانين الهجرة في نيويورك. وخلال اللقاء مع الصحافيين الذي استمر نحو 30 دقيقة، بدا أن الصحافيين يحاولون دفع ترامب وممداني إلى انتقاد بعضهما بعضاً، لكنهما ركزا في إجابتهما على تحسين الخدمات في مدينة نيويورك بغض النظر عن الخلافات السياسية.

وسُئل العمدة المنتخب عما إذا كان لا يزال يعتقد أن ترامب "طاغية"، وعندما بدأ في الإجابة، قاطعه ترامب وربت على ذراعه قائلاً: "يمكن أن تقول نعم ببساطة بدلاً من أن تشرح"، بينما سئل ترامب عما إذا كان سيعتبر نيويورك بيته ومنزله تحت قيادة ممداني للمدينة، فأجاب بالإيجاب، وهو ما يتعارض مع طرح اليمينيين الذين يشيرون على مدى الأيام الماضية إلى مغادرة الأغنياء المدينة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ممداني وجه الحزب الديمقراطي الجديد، تمنى ترامب التوفيق لممداني وقال إن لديه فرصة لتقديم عمل عظيم لمدينة نيويورك وإنه سيساعده، بينما عبر الأخير عن تركيزه في وظيفته الجديدة عمدةً للمدينة وفي تحسين مستوى معيشة سكانها.

وحول ما إذا كانا ناقشا ما صرح به ممداني سابقاً بأنه سيعتقل رئيس الوراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته المدينة، رد ترامب قائلاً: "لم نناقش هذا"، وسأل صحافي ممداني عما إذا كان سكان نيويورك يحبون الرئيس ترامب، فأجاب أن "السكان يريدون المدينة بأسعار معقولة، وبعضهم صوت للرئيس ترامب في الانتخابات الأخيرة بسبب تكلفة المعيشة". وتعهد ممداني بحماية يهود نيويورك وجميع سكانها قائلاً: "أهتم بشدة بسلامة اليهود وأتطلع للقضاء على معاداة السامية في جميع أنحاء الأحياء الخمسة وحماية السكان اليهود وكل سكان نيويورك الذين يعتبرون المدينة موطنهم". وعلق ترامب على إجابة ممداني بقوله "كان هذا جيداً".

ممداني أمام ترامب: إسرائيل ترتكب إبادة وأموالنا لا يجب أن تذهب إليها

ولم يغير ممداني موقفه الواضح بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، ورؤيته بضرورة وقف إرسال أموال دافعي الضرائب الأميركية لإسرائيل، حيث سُئل: "لماذا اتهمت الحكومة الأميركية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما كان الرئيس يعمل على السلام؟"، فرد قائلاً: "لقد تحدثت عن الحكومة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية وعن حكومتنا التي تمولها، وشاركت الرئيس في لقائنا قلق كثير من سكان نيويورك ورغبتهم أن تذهب دولارات ضرائبهم لصالح سكان نيويورك".

ورداً على سؤال آخر عما إذا كان يوافق على أن الرئيس عمل بالفعل على تحقيق السلام، قال عمدة نيويورك المنتخب: "أقدر كل الجهود المبذولة من أجل السلام وشاركت الرئيس أن الناس متعبون من رؤية أموال ضرائبهم تمول حروباً لا نهاية لها، وأنا أيضاً أعتقد أنه يجب علينا الوفاء بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وأعلن أنها لا تزال تنتهك، وهناك عمل لا يزال علينا القيام به أينما يحدث". وطُلب من ممداني التعليق على قرار مجلس النواب الأميركي، الجمعة، التنديد بالاشتراكية وتصويت ديمقراطيين بمن فيهم زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز لصالح القرار، فرد قائلاً: "أنا اشتراكي ديمقراطي وأعبر عن هذا بوضوح". ورداً على سبب استخدامه الطائرة بدلاً من القطارات الأكثر صداقة للبيئة، قال: "سأستخدم كل وسائل النقل وأريد التأكد من أنها بأسعار معقولة، والطائرة أسرع بكثير".