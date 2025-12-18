ترامب يحضر مراسم إعادة جثامين ثلاثة جنود أميركيين قتلوا في سورية

- حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراسم استقبال جثامين جنديين ومترجم قتلوا في سوريا، حيث وصف الهجوم بالمروع وتوعد بالانتقام، مشيدًا بالضحايا كـ"وطنيين عظماء". - تمت مراسم "النقل الكريم" في قاعدة دوفر الجوية بحضور وزير الدفاع وعائلات الضحايا، حيث تم إنزال النعوش المغطاة بالأعلام من طائرة عسكرية ووضعها في مركبة تنتظر. - أعلن الجيش الأميركي أن الهجوم استهدف رتلاً للقوات الأميركية والسورية، وأسفر عن مقتل الجنديين ويليام هوارد وإدارج توريس-توفار والمترجم إياد منصور.

حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مراسم استقبال جثامين جنديين من القوات الأميركية ومترجم قتلوا في سورية في مطلع الأسبوع على يد مهاجم يشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش".

وتوجه ترامب، برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث، إلى قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير لحضور ما تسميه القوات الجوية "النقل الكريم" للجثمانين بحضور عائلاتهم. وفي يوم بارد وعاصف، وقف ترامب وهيغسيث وآخرون قرب باب طائرة نقل تابعة لسلاح الجو، وأدّوا التحية العسكرية بينما كان جنود يرتدون قفازات بيضاء يحملون النعوش تباعا ويضعونها في سيارة كانت تنتظرهم.

وقال الجيش الأميركي إن اثنين من جنوده ومترجما مدنيا قتلوا على يد مهاجم استهدف رتلا للقوات الأميركية والسورية قبل أن يُقتل بالرصاص. وأعلن الحرس الوطني لولاية أيوا في بيان أن الجنديين اللذين قُتلا بسورية هما الرقيب ويليام ناثانيال هوارد، (29 عاما)، والرقيب إدارج برايان توريس-توفار (25 عاما). أما المترجم، فقد أُعلن أن اسمه وهو إياد منصور من ولاية ميشيغان.

ووصف ترامب الهجوم الذي وقع يوم السبت بأنه مروع، وتوعد بالانتقام واصفا الثلاثة الذين قتلوا بأنهم "وطنيون عظماء". وأصيب أيضا ثلاثة جنود أميركيين في الهجوم. ومن المعتاد أن يحضر الرئيس الأميركي ونائبه وكبار الشخصيات مراسم النقل الرسمية في دوفر خلال أوقات الحرب أو الصراع التي تسفر عن مقتل جنود أميركيين. ويجري إنزال نعوش مغطاة بالأعلام من طائرة عسكرية تحمل جثامين القتلى، وتوضع بدقة في مركبة تنتظر في الخارج بينما يتابع المسؤولون وأفراد العائلات المشهد، وغالبا ما يذرفون الدموع. وتوجد في دوفر أكبر مشرحة عسكرية أميركية.

(رويترز)