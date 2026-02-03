- الرئيس ترامب يعلن عن محادثات جارية مع إيران، محذرًا من "أمور سيئة" إذا لم يتم التوصل لاتفاق، مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بإرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. - اجتماع مرتقب في إسطنبول بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمناقشة اتفاق نووي محتمل، بمشاركة دول إقليمية، مع احتمالية حضور جاريد كوشنر. - إيران مستعدة لإغلاق برنامجها النووي وتفضل اقتراحًا أمريكيًا لإنشاء تكتل إقليمي للطاقة النووية، مع إمكانية شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا.

في الوقت الذي تمارس فيه الإدارة الأميركية ضغوطها على إيران لإجبارها على الاستجابة على مطالب واشنطن، قال الرئيس دونالد ترامب

، إن هناك محادثات جارية مع إيران، محذرا من أن "أمورا سيّئة" ستحدث إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض على هامش إطلاق مشروع لتخزين المعادن لحيوية بالولايات المتحدة ليل الاثنين- الثلاثاء: "الآن هناك أسطول ضخم متجه نحو إيران. نحن نتناقش معهم الآن، وإذا تمكنا من التوصل إلى حل سيكون ذلك رائعا، وإذا لم نتوصل لاتفاق فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة".

وكان ترامب قد لوّح باستخدام القوة وأرسل حاملة طائرات إلى المنطقة في الأسابيع الأخيرة. وقد عززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة عبر الدفع بأسراب من المقاتلات والطائرات، وأسطول بحري تقوده حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.

وفي وقت سابق الاثنين، أشارت وكالة رويترز إلى أن مبعوث الرئيس ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان عقد اجتماع الجمعة في إسطنبول بتركيا، لمناقشة اتفاق نووي محتمل، مع توقعات بمشاركة بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وعمان ومصر، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن احتمالية حضور جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب هذه الاجتماعات.

وكان مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد"، قد كشف مساء الاثنين، عن وجود مقترحات لعقد جولة المفاوضات المحتملة يومي الخميس والجمعة القادمين في تركيا، وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن المباحثات جارية بشأن "أطر المفاوضات" التي تشمل صيغة التفاوض إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، لافتاً إلى "جهود مكثفة لعقد مباحثات مباشرة هذه المرة" بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي سيتف ويتكوف، "لكن لم يحصل اتفاق نهائي على الصيغة رغم أن الاحتمالات بدأت تتزايد بشأن عقد اللقاء مباشرة".

إلى ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إن إيران مستعدة لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، لكنها تُفضل اقتراحًا قدمته الولايات المتحدة العام الماضي، لإنشاء تكتل إقليمي لإنتاج الطاقة النووية. وأشارت إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام، نقل رسالة من المرشد علي خامنئي مفادها، أن إيران قد توافق على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما فعلت بموجب اتفاق عام 2015.

ترامب: رئيس كولومبيا أصبح لطيفا للغاية بعد هجماتنا على فنزويلا

على صعيد آخر، قال ترامب إنه يتوقع عقد "لقاء جيد" مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بالبيت الأبيض الثلاثاء. وأشار إلى أنه سيناقش معه قضية المخدرات التي تأتي من بلاده، وقال "لقد كان لطيفا جدا معي الشهر الماضي. كان ينتقدني قبل ذلك بالتأكيد، لكن بطريقة ما بعد الهجمات على فنزويلا أصبح لطيفا جدا تجاهي. لقد غير موقفه كثيرا لذا أتطلع لرؤيته".