ترامب يحذر إيران من التدخل إذا أطلقت النار على المتظاهرين وطهران ترد

- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين، وسط احتجاجات في إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية. حذرت إيران من تداعيات خطيرة لأي تدخل أميركي، مؤكدة أن أمنها القومي خط أحمر. - ردت إيران بقوة على تصريحات ترامب، محذرة من زعزعة استقرار المنطقة. أكد المسؤولون الإيرانيون أن الاحتجاجات ناتجة عن تقلبات اقتصادية، وأن الشعب سيرفض أي تدخل خارجي. - رحب رضا بهلوي بتصريحات ترامب، معتبرًا أنها تمنح الأمل للشعب الإيراني. شهدت الاحتجاجات حوادث عنف، وأكدت إيران أنها ستواجه أي محاولات لزعزعة الأمن برد قانوني.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إيران بالتدخل في حال أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، وبأن واشنطن على أهبة الاستعداد للتحرك. وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قال ترامب "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم"، وأضاف "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق". ويعتبر هذا أول تهديد من ترامب بالتدخل في إيران منذ بدء الاحتجاجات في إيران قبل أيام.

رد إيراني على تهديدات ترامب

وفي أول ردّ على تصريحات ترامب، اليوم الجمعة، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إنّ إيران تميّز بين مطالب التجار المحتجين ومن وصفهم بـ"العناصر التخريبية"، محذراً من أنّ أي تدخل أميركي في الاحتجاجات الداخلية في إيران ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة. وأكد لاريجاني، في منشور على منصة إكس، أنّ "على ترامب أن يدرك أن تدخل الولايات المتحدة في هذا الشأن الداخلي يعني زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها وتدمير المصالح الأميركية".

وفي حين اعتبر لاريجاني أنّ "مواقف وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب تصريحات ترامب، كشفت بوضوح خلفيات ما يجري"، وخاطب الأميركيين قائلاً: "ليعلم الشعب الأميركي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة". ولفت شمخاني إلى أنّ الإيرانيين "يعرفون تجربة إنقاذ الأميركيين من العراق وأفغانستان وصولاً إلى غزة"، مشدداً على أنّ "أي يد تدخلية تقترب من أمن إيران بذرائع مختلفة ستُقطع قبل أن تصل، وستُواجه بردٍّ مُوجع"، وأضاف أن الأمن القومي الإيراني خط أحمر لا يمكن المساس به، وليس مادةً لـ"تغريدات مغامرة".

بدوره، علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات ترامب، مؤكداً أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الأيام الماضية جاءت، في جزء منها، نتيجة تأثّر المواطنين بالتقلّبات المؤقتة في سعر الصرف. واعتبر أن الاحتجاجات جرت "بشكل سلمي، كما هو حقّهم المشروع".

وأشار عراقجي في الوقت نفسه إلى وقوع "أعمال شغب عنيفة، شملت الهجوم على مركز للشرطة وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) باتجاه ضباط الشرطة". وأضاف في منشور على "إكس" أن "الرئيس الأميركي، الذي لجأ مؤخراً إلى نشر الحرس الوطني داخل حدود الولايات المتحدة، يعلم أكثر من غيره أن الهجمات الإجرامية على المرافق العامة أمر غير مقبول في أي دولة".

واعتبر كذلك أن رسالة ترامب "جاءت بتأثير أطراف تخشى الدبلوماسية أو تعتقد عن خطأ اللجوء إليها غير ضروري، تُعدّ رسالة غير مسؤولة وخطِرة للغاية". وشدّد على أن "الشعب الإيراني العظيم، كما في السابق، سيرفض بحزم أي تدخل في شؤونه الداخلية"، وأضاف أن "قواتنا المسلحة القوية في حالة جاهزية تامة وتدرك بدقّة الأهداف التي ستُضرب في حال جرى المساس بسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنّ سجلّ الولايات المتحدة يكشف حقيقة مزاعمها بشأن "التعاطف" مع الشعب الإيراني. وكتب بقائي، اليوم الجمعة، في منشور على منصة "إكس"، أنه "يكفي استعراض السجلّ الطويل لإجراءات الساسة الأميركيين بزعم إنقاذ الشعب الإيراني لإدراك عمق هذا التعاطف الأميركي مع الإيرانيين"، مشيراً في هذا السياق إلى دور أميركا في تنظيم انقلاب أغسطس/ آب 1953 ضد حكومة محمد مصدق المنتخبة، وإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية عام 1988 وقتل النساء والأطفال الأبرياء فوق مياه الخليج، مروراً بدعم العراق في الحرب مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى ما وصفه بقائي بـ"التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي في اغتيال وقتل الإيرانيين، والهجوم على البنى التحتية الإيرانية في حزيران/ يونيو 2025"، فضلاً عن فرض عقوبات وصفها بأنها "الأشد في التاريخ".

وأضاف بقائي أن الولايات المتحدة، اليوم أيضاً، تهدّد بمهاجمة إيران بـ"ذريعة الحرص على الإيرانيين، في انتهاك صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي"، مشدداً على أن "الإيرانيين، من خلال الحوار والتفاعل فيما بينهم لحل مشكلاتهم، لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي".

بدورها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان بشدة تصريحات ترامب ومسؤولين أميركيين آخرين بشأن الاحتجاجات في إيران. ووصفت الوزارة هذه المواقف بأنها "غير المسؤولة"، معتبرة أنها تأتي في سياق "النهج المتغطرس وغير القانوني" تجاه الشعب الإيراني.

وزعمت أنها "لا تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول فحسب، بل تُعدّ أيضاً تحريضاً مباشراً على العنف والإرهاب". كما ذكّرت الوزارة بمسؤوليات وواجبات مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في صون السلم والأمن الدوليين في مواجهة النهج الأميركي "الأحادي التصادمي"، مؤكدةً أن الإيرانيين، وهم يديرون حوارهم الداخلي لحل مشكلاتهم، "لن يسمحوا بأي تدخل خارجي خبيث في شؤونهم". واعتبرت وزارة الخارجية أن التهديدات الأميركية ضد إيران "تندرج في إطار سياسة التصعيد التي ينتهجها الكيان الصهيوني في المنطقة".

وفي السياق نفسه، قال نائب الرئيس الإيراني السابق، محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إنّ تصريحات ترامب "ليست جديدة"، معتبراً أن "الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة الاضطرابات في إيران منذ عام 1953"، وأضاف مخبر أنّ "أميركا المجرمة، من خلال عقوباتها الجائرة، تمارس اليوم أقصى درجات العداء ضد شعبنا"، مؤكداً أن "الشعب الإيراني يميّز بين الاحتجاجات الحقيقية المرتبطة بالمطالب المعيشية والنقابية، وبين الإجراءات الأخرى"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "يتصرفون بوعي في اللحظات المفصلية".

بهلوي يرحب بتصريحات ترامب

في المقابل، رحب زعيم التيار الملكي الإيراني المعارض رضا بهلوي، نجل آخر شاه إيران، في رسالة بتصريحات ترامب، معرباً عن شكره له على دعمه المتظاهرين داخل إيران. وجاء في رسالة بهلوي "تحذيركم لزعماء النظام الإجرامي في الجمهورية الإسلامية يمنح الشعب الإيراني قوةً وأملاً أكبر، أملاً في أن يرى أخيراً أن رئيس الولايات المتحدة يقف إلى جانبه بحزم".

وأضاف ولي عهد إيران السابق، أن الشعب الإيراني يخاطر بحياته في محاولة لوضع حد لما وصفه بأنه "ستة وأربعون عاماً من هيمنة هذا النظام، والفوضى، والإرهاب"، قائلاً: "لديّ خطة واضحة لمرحلة انتقالية مستقرة في إيران، وأحظى بدعم الشعب لتحقيقها". كما أشار بهلوي في رسالته إلى دور ترامب، مضيفاً: "بقيادتكم للعالم الحر، يمكننا أن نخلّف إرثاً دائماً من السلام المستدام"، بحسب قوله.

مقتل عنصر في الباسيج

وفي السياق ذاته، أفادت بعض المصادر الإخبارية بمقتل أحد عناصر قوات الباسيج يُدعى علي عزيزي في مدينة هرسين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، مشيرةً إلى أنه قُتل على يد فريق مسلح مكوّن من ستة أشخاص، بعدما تعرّض لطعنات بالسكاكين وإطلاق نار. كذلك انتشرت فيديوهات عن تجمع احتجاجي الليلة في منطقة نازي أباد جنوبي طهران.

وأكّدت السفارة الروسية في إيران، في بيان لها حول الأوضاع الراهنة في البلاد، أن الحياة تسير بشكل طبيعي ووفق المعتاد، وأن جميع الخدمات الحكومية تواصل عملها بصورة اعتيادية.

وتشهد إيران منذ أيام احتجاجات وإضرابات، ولا سيما في طهران، نفّذها تجار على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، بحسب وسائل إعلام رسمية، قبل أن تمتد، الأربعاء، إلى محافظة لرستان ومحافظة فارس. وفي حين قال بزشكيان، خلال اجتماع الجمعية العامة للبنك المركزي، إن إيران تمرّ "بظروف ضاغطة بفعل ممارسات أعدائها من الخارج"، مشيرًا إلى أن "بعض السلوكات والمواقف الداخلية تُسهم أحيانًا في إضعاف الجهود بدل تعزيز التكاتف"، توعّد المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد، الأربعاء، بالتصدي لأي محاولات لـ"تحريف مسار الاحتجاجات"، محذرًا من أن "أي مساعٍ لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الأمن، أو تخريب الممتلكات العامة، أو تنفيذ سيناريوهات خارجية معدّة مسبقًا، ستُواجَه برد قانوني حازم ومتناسب".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، بمقتل عنصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني وإصابة 13 آخرين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كوهدشت في محافظة لرستان غربي إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الشاب أميرحسام خدایاري فرد (21 عامًا) قُتل خلال الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة. وفي بيان صادر عن الحرس الثوري في محافظة لرستان، بثّه التلفزيون الإيراني، أُشير إلى أن مقتل خدایاري فرد وإصابة عدد من زملائه جاءا "نتيجة عمل فجائي وعنيف نفذته عناصر انتهازية مرتبطة بالعدو، استغلت أجواء الاحتجاجات عبر التسلل والتحريف".

من جهته، قال سعيد بورعلي، نائب الشؤون السياسية لمحافظ لرستان، إن "13 من الأمن أيضًا أُصيبوا"، خلال احتجاجات شهدتها كوهدشت. وأضاف بورعلي، في تصريحات للتلفزيون المحلي، أن تجمعات احتجاجية جرت مساء الأربعاء احتجاجًا على خلفية ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، لافتًا إلى أن "المعيشة تمثل خطاً أحمر بالنسبة للحكومة، وقد أكد المسؤولون ذلك مرارًا" بحسب قوله.

وكان ترامب قد ناقش رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، إمكانية توجيه ضربة جديدة إلى إيران في عام 2026 لمنعها من إعادة بناء قدراتها. وقد صرّح ترامب بعد اللقاء بأنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة ستدمّره مجدداً، لكنه شدد في الوقت نفسه على تفضيله التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وتعليقاً على تصريحات ترامب، أكدت إيران أنها جاهزة للردّ على أي اعتداء جديد، إذ كتب الرئيس مسعود بزشكيان، الثلاثاء، في منشور على منصة إكس، أنّ ردّ بلاده على أي اعتداء محتمل "سيكون قاسياً".