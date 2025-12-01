ترامب يحذّر إسرائيل من زعزعة استقرار سورية وقيادتها

- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل من زعزعة استقرار سورية، مشدداً على أهمية الحوار القوي بين البلدين لتحقيق تطورات إيجابية، وأشاد بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع في بناء دولة مزدهرة. - جرى اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو لمناقشة نزع سلاح حماس وتوسيع اتفاقيات السلام، ودعا ترامب نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، دون التطرق مباشرة لتحذيراته بشأن سورية. - شهدت بلدة بيت جن توغلاً إسرائيلياً أدى إلى اشتباكات وشن عدوان جوي، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصاً وإصابة 25 آخرين.

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل، اليوم الاثنين، من زعزعة استقرار سورية وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في بيت جن بريف دمشق. وقال ترامب على منصته "تروث سوشال": "من المهم جداً أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سورية، وألا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سورية إلى دولة مزدهرة".

وأضاف ترامب قائلاً إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع "يعمل بجد" لضمان تحقيق تطورات إيجابية وأن "تتمتع كل من سورية وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معاً"، وتابع: "من المهم جداً أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سورية"، كما أعرب ترامب في منشوره عن "الارتياح الكبير" للنتائج التي تحققت في سورية "بفضل العمل الجاد والإصرار"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحكومة السورية "في تنفيذ ما هو مطلوب لبناء دولة حقيقية ومزدهرة". وقال إن قرار إنهاء العقوبات القاسية كان من العوامل التي ساعدت سورية كثيراً، مشيراً إلى أن هذا القرار لاقى تقديراً من القيادة والشعب السوريين.

ترامب يدعو نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض

وعقب هذه التصريحات، جرى اتصال هاتفي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي. وقال مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان، إن ترامب ونتنياهو ناقشا خلال الاتصال "نزع سلاح حركة حماس وغزة، وتوسيع اتفاقيات السلام، مشيراً إلى أن ترامب دعا نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض في "المستقبل القريب". ولم يتحدث البيان بشكل مباشر عن تحذير ترامب من زعزعة استقرار سورية، الذي حمل انتقاداً ضمنياً لإسرائيل.

الشرع يلتقي برّاك في دمشق

ويأتي ذلك فيما قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الرئيس أحمد الشرع بحث اليوم في دمشق مع المبعوث الأميركي توماس برّاك المستجدات الأخيرة في المنطقة و"القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، من دون أن تفصح عن المزيد من التفاصيل.

وكان أهالي بلدة بيت جن قد تصدّوا، فجر الجمعة الفائت، لدورية إسرائيلية توغلت في البلدة لاعتقال ثلاثة أشخاص زعمت تل أبيب أنهم ينتمون إلى ما تسميه "تنظيم الجماعة الإسلامية"، ما أدى إلى إصابة ستة عسكريين، بينهم ثلاثة ضباط.

وعقب ذلك، شنّت تل أبيب عدواناً جوياً على البلدة، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق وزارة الصحة السورية. وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ، وتبعد نحو 10 كيلومترات فقط عن الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل.