- حذر ترامب من مستقبل "سيئ للغاية" للناتو إذا لم يساهم الحلفاء في فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أهمية الممر الذي تعتمد عليه الصين بنسبة 90% من نفطها، ودعا المستفيدين مثل أوروبا والصين لضمان أمنه. - دعا ترامب الدول لإرسال سفن حربية لضمان بقاء المضيق مفتوحاً، معبراً عن أمله في مشاركة دول مثل الصين وفرنسا واليابان، وأبدى تشاؤمه من استجابة الحلفاء، مستاءً من رد بريطانيا. - أوضح ترامب أن المساعدة تشمل كاسحات ألغام وأصولاً عسكرية، وأعلنت "وول ستريت جورنال" عن نية تشكيل تحالف لمرافقة السفن وسط تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق.

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، الأحد، من أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا تقاعس حلفاء الولايات المتحدة في مد يد العون بشأن فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إنه قد يؤجل قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أواخر الشهر الحالي، وذلك في ظل ضغطه على بكين للمساعدة في فتح الممر المائي الحيوي.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: "أعتقد أن الصين يجب أن تساعد أيضاً لأن الصين تحصل على 90% من نفطها عبر المضيق"، مضيفاً أنه يفضل معرفة موقف بكين قبل الزيارة المقررة. وتابع: "من المناسب أن يساعد المستفيدون من المضيق في ضمان عدم حدوث أي مكروه فيه"، مشيراً إلى أن أوروبا والصين تعتمدان بشكل كبير على نفط الخليج، على عكس الولايات المتحدة. واستطرد قائلاً: "إذا لم يكن هناك رد، أو كان الرد سلبياً، فأعتقد أن ذلك سيكون سيئاً للغاية لمستقبل حلف ناتو".

وكان ترامب قد دعا يوم السبت الدول إلى إرسال سفن حربية للحفاظ على الممر المائي الضيق مفتوحاً أمام الملاحة البحرية، معبراً عن أمله في أن ترسل دول مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا سفنها إلى المنطقة، غير أنه أبدى تشاؤمه في الوقت ذاته بشأن استجابة حلفاء الولايات المتحدة لنداءاته للمساعدة، إذ قال "لم نكن مضطرين لمساعدتهم (ناتو) في أوكرانيا. أوكرانيا تبعد عنا آلاف الأميال... لكننا ساعدناهم. الآن سنرى إن كانوا سيساعدوننا. لأنني لطالما قلت إننا سنكون إلى جانبهم، لكنهم لن يكونوا كذلك. ولست متأكداً من أنهم سيفعلون".

كما عبّر عن استيائه الشديد من رد بريطانيا، وقال: "تعتبر المملكة المتحدة الحليف الأول والأقدم، وعندما طلبت منهم الحضور، رفضوا. وبمجرد أن قضينا فعلياً على القدرة القتالية لإيران، قالوا: سنرسل سفينتين".

وعندما طُلب منه تحديد المساعدة التي يريدها، قال ترامب لـ"فاينانشال تايمز" إنها قد تشمل كاسحات ألغام تمتلك أوروبا منها أعداداً أكبر بكثير من الولايات المتحدة، وأصولاً عسكرية أخرى لمواجهة الطائرات المسيرة والألغام البحرية، بالإضافة إلى "أشخاص يقضون على بعض الجهات الفاعلة السيئة الموجودة على طول الساحل الإيراني".

وادعى ترامب عدم وجود خطر كبير يهدد الحلفاء الذين قد ينقلون أصولهم إلى الخليج، مرجعاً ذلك إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل القدرات العسكرية الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين. وقال ترامب: "لقد دمرنا إيران تدميراً كاملاً. ليس لديهم أسطول بحري، ولا دفاعات جوية، ولا قوات جوية، لقد ضاع كل شيء. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو إثارة بعض المشاكل بزرع لغم في الماء".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت مساء الأحد إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم هذا الأسبوع إعلان أن عدة دول اتفقت على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز. وأضافت نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن النقاشات الجارية بهذا الشأن تدور حول ما إذا كانت عمليات مرافقة السفن ستبدأ قبل انتهاء الأعمال العدائية أو بعدها.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي، الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، ما تسبب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.