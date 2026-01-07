ترامب يحذر الجمهوريين من احتمال تعرضه للمساءلة مجددا

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء الكونغرس الجمهوريين، من أنه قد يتعرض للمساءلة والعزل إذا لم يحققوا الفوز في انتخابات التجديد النصفي هذا العام والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال خلال اجتماع مع أعضاء حزبه عقد الثلاثاء في مركز كينيدي الذي تم تغيير اسمه مؤخرا إلى مركز ترامب كيندي: "عليكم الفوز في انتخابات التجديد النصفي، لأنه إذا لم نفز فسيبحثون أي سبب لعزلي. سأتعرض للمساءلة".

وأبدى ترامب تفاؤله بفوز الجمهوريين إذا ركزوا على "إنجازات إدارته"، وقال إن على الأعضاء عرض الإنجازات التي قام بها وبرنامج الإدارة على الناخبين، وإن "هذا سيشكل خريطة الفوز في الانتخابات المقبلة"، مشيدا بالعمل الذي قامت به إدارته على مدى أشهر. وقال "لدينا سياسات وأمور ممتازة. المهم أن نبقى متحدين. علينا ذلك. لدينا عدد قليلا من الأشخاص يجعلون الأمور صعبة للغاية".

وأجهض الجمهوريون هذا العام مع عدد آخر من الديمقراطيين، محاولتين لبدء إجراءات لعزل ترامب خلال عام 2025، كانت أولاها عقب الضربات الأميركية على إيران، وثانيا الشهر الماضي عقب فرض حصار على فنزويلا. ونادى أعضاء في مجلس النواب هذا الأسبوع بعزل جديد لترامب على خليفة الهجمات على فنزويلا، غير أنه من الواضح اصطفاف غالبية الجمهوريين وراء الرئيس، وعدم تحمس الديمقراطيين للتحرك حاليا.

وتعرض الرئيس ترامب للعزل مرتين في مجلس النواب عام 2019 و2021 بينما تمت تبرئته في المحاكمة التي أجريت في مجلس الشيوخ والذي كان يسيطر عليه الجمهوريون آنذاك. ووجهت إليه تهمة إساءة السلطة في المرة الأولى وعرقلة عمل الكونغرس، عقب الهجوم على مبنى الكابيتول عام 2021، حيث اتهمه مشرعون بالتحريض على التمرد.

وينص الدستور الأميركي، على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفيدراليين في حالات "الفساد أو الخيانة أو جرائم وجنح كبرى"، وذلك عبر مرحلتين: تصويت مجلس النواب بالأغلبية البسيطة (النصف+1) على مواد الاتهام ويسمى "العزل"، وفي حال توجيه التهم يتمتع مجلس الشيوخ بالسلطة الوحيدة لعقد المحاكمة، وهي محاكمة سياسية وليست جنائية، ويجب أن يؤيد ثلثي الأعضاء البالغ (100 عضو) حكم الإدانة من أجل إدانة الرئيس وعزله من منصبه، وهو ما لم يحدث ضد أي رئيس أميركي تاريخيا.

وعلى مدى التاريخ أقيمت 4 دعاوى لعزل الرؤساء في الولايات المتحدة، حظي ترامب باثنتين عام 2019 و2021، وسبقه كل من الرئيس الأسبق بل كلينتون عام 1998 والرئيس أندرو جونسون 1868، غير أنه لم تتم إدانة أي منهم في مجلس الشيوخ. بينما لم تستكمل إجراءات عزل الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل أن يوجه له مجلس النواب التهم رسميا.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ حاليا بـ57 مقعدا مقابل 43 مقعدا لمجلس النواب، وتجرى انتخابات التجديد النصفي على 34 مقعدا في الشيوخ، ومن المرجح طبقا لاستطلاعات الرأي استمرار الجمهوريين في السيطرة عليه، بينما تجرى الانتخابات في مجلس النواب على جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعدا، ومن المرجح نجاح الديمقراطيين في قلب المجلس لصالحهم.