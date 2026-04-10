ترامب يحذر إيران من فرض رسوم على ناقلات النفط في مضيق هرمز

- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة التوقف عن هذه الممارسات لضمان تدفق النفط. - رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لا يزال مضيق هرمز شبه مغلق، مما دفع بريطانيا لقيادة تحالف دولي لإعادة فتحه، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلف الناتو. - الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على عبور المضيق، مؤكدًا على حرية الملاحة وفق القانون الدولي، باعتبار المضيق منفعة عامة للبشرية.

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، بعدما وافقت طهران على إعادة فتح هذا الممر الحيوي كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!". وفي منشور ثان بعد دقائق، أضاف ترامب "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".

وواصل ترامب سلسلة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي متّهما هذه المرة طهران بـ"القيام بعمل سيئ للغاية، بل يمكن القول إنه مخزٍ، في مسألة مرور النفط عبر مضيق هرمز". وأضاف "هذا ليس ما اتفقنا عليه!".

ولم تمر سوى 10 سفن عبر مضيق هرمز منذ دخول وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حيز التنفيذ، وذلك وفق بيانات خدمة المراقبة البحرية "مارين ترافيك" التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يومه الثالث، ما زالت أزمة مضيق هرمز تلقي بظلالها على المشهد العالمي في ظل تمسك أوروبي بالرفض الكلي لفرض أية رسوم لعبور المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. ورغم الهدنة المعلنة ما زال مضيق هرمز شبه مغلقا، ما دفع الكثير من الدول إلى المسارعة في البحث عن مخرج، حيث تقود بريطانيا تحالفاً من نحو 40 دولة لوضع خطة عسكرية ودبلوماسية لإعادة فتح الممر الحيوي، الذي يخفي خلفه أزمة أخرى أعمق تتعلق بالعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وباقي دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورفض الاتحاد الأوروبي، الخميس، فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعياً إلى الإبقاء على حرّية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وقال المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني، إن "القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّا كانت". وذكّر بأن "مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء... ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة".

وبعد بدء الحرب في المنطقة إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، عطّلت طهران الحركة في مضيق هرمز، ما ارتدّ سلباً على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة مواد حيوية أخرى.

(فرانس برس، العربي الجديد)