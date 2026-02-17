ترامب يحذر إيران من "عواقب عدم إبرام اتفاق" قبيل محادثات جنيف

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من "عواقب" عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبيل انعقاد جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف. وقال ترامب للصحافيين، أمس الاثنين، على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى واشنطن "سأشارك في تلك المحادثات، بشكل غير مباشر"، مضيفاً "لا أعتقد أنهم يريدون تحمل عواقب عدم إبرام اتفاق".

وتأتي المحادثات الأخيرة التي من المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء بوساطة من سلطنة عمان، في أعقاب تهديدات ترامب المتكررة بشن عمل عسكري ضد طهران. وعشية انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأميركي ولقائه المرتقب مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الاثنين، لقاءً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، في جنيف، بحثا خلاله آخر التطورات المرتبطة بالمفاوضات المرتقبة مع الوفد الأميركي والملف النووي ورفع العقوبات.

وكان عراقجي قد كتب، فور وصوله صباح الاثنين إلى سويسرا، عبر حسابه على منصة إكس، أنه حضر إلى جنيف بـ"أفكار حقيقية تهدف إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "الاستسلام للتهديدات ليس مطروحاً على الطاولة". وفي سياق متصل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة عن "مصدر إيراني مطلع" تأكيده أن مساري المفاوضات الروسية الأوكرانية والإيرانية الأميركية في جنيف "منفصلان تماماً ولا صلة بينهما".

ترامب يأمل قبيل محادثات بين روسيا وأوكرانيا أن تفاوض كييف بشكل "أسرع"

وبالحديث عن المفاوضات الروسية الأوكرانية، أعرب الرئيس الأميركي خلال تصريحاته على متن الطائرة عن أمله في أن تتوصل أوكرانيا "بسرعة" إلى اتفاق مع روسيا، وذلك قبيل محادثات مقررة الثلاثاء في جنيف بين موسكو وكييف برعاية الولايات المتحدة. وقال ترامب "من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة".

ترامب يتخذ قراره بشأن تايوان "ٌقريباً"

وأما بشأن الوضع في تايوان، فقال ترامب إنه سيتخذ "قريباً" قراره بشأن إرسال المزيد من الأسلحة إلى تايوان، بعد أن حذره الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من مغبة ذلك. وقال ترامب "أتحدث معه بهذا الشأن. أجرينا محادثة جيدة، ونحن سنتخذ قراراً في وقت قريب جداً"، مضيفاً أنّ لديه "علاقة جيدة" مع الزعيم الصيني الذي تقول بلاده إن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزء من أراضيها.

وفي مكالمة هاتفية مع ترامب في 4 فبراير/ شباط، دعا شي إلى "الاحترام المتبادل" في العلاقات مع الولايات المتحدة، محذراً واشنطن بشأن مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة التي تدار ديمقراطياً. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية عن شي قوله إن "قضية تايوان هي الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأميركية (...) يجب على الولايات المتحدة التعامل بحذر مع مبيعات الأسلحة إلى تايوان".

ولم يحكم الحزب الشيوعي الصيني تايوان قط، لكن بكين تدعي أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة هي جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لضمها. ولا تعترف واشنطن رسمياً بتايوان، لكنها الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة، على الرغم من تراجع هذا الدعم قليلاً في عهد ترامب. وأعلنت تايبيه في ديسمبر/ كانون الأول أن الولايات المتحدة وافقت على بيعها أسلحة بقيمة 11 مليار دولار. وبعد ذلك بوقت قصير، أجرت الصين مناورات واسعة النطاق بالذخيرة الحية لمحاكاة حصار للموانئ الرئيسية في تايوان.

(فرانس برس، العربي الجديد)