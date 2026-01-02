ترامب يحذر إيران: جاهزون للتدخل إذا أُطلقت النار على المتظاهرين

- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل في إيران إذا أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى استعداد واشنطن للتحرك، كما ناقش مع بنيامين نتنياهو إمكانية توجيه ضربة لإيران في 2026 لمنع إعادة بناء قدراتها النووية. - أكدت إيران جاهزيتها للرد على أي اعتداء، وسط احتجاجات وإضرابات في طهران ومحافظات أخرى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تحذيرات من تحويل الاحتجاجات إلى أداة لزعزعة الأمن. - قُتل عنصر من قوات الباسيج وأُصيب 13 آخرون خلال احتجاجات في محافظة لرستان، وسط اتهامات لعناصر انتهازية باستغلال الأوضاع.

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إيران بالتدخل في حال أطلقت النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن على أهبة الاستعداد للتحرك. وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قال ترامب "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم"، وأضاف "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق".

وهذا أول تهديد من ترامب بالتدخل في إيران منذ بدء الاحتجاجات في إيران قبل أيام. غير أنه ناقش مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، إمكانية توجيه ضربة جديدة إلى إيران في عام 2026 لمنعها من إعادة بناء قدراتها. وقد صرّح ترامب بعد اللقاء بأنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة ستدمّره مجدداً، لكنه شدد في الوقت نفسه على تفضيله التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وتعليقاً على تصريحات ترامب، أكدت إيران أنها جاهزة للردّ على أي اعتداء جديد، إذ كتب الرئيس مسعود بزشكيان، الثلاثاء، في منشور على منصة إكس، أنّ ردّ بلاده على أي اعتداء محتمل "سيكون قاسياً".

وتشهد إيران منذ أيام احتجاجات وإضرابات، ولا سيما في طهران، نفّذها تجار على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، بحسب وسائل إعلام رسمية، قبل أن تمتد، الأربعاء، إلى محافظة لرستان ومحافظة فارس. وفي حين قال بزشكيان، خلال اجتماع الجمعية العامة للبنك المركزي، إن إيران تمرّ "بظروف ضاغطة بفعل ممارسات أعدائها من الخارج"، مشيرًا إلى أن "بعض السلوكات والمواقف الداخلية تُسهم أحيانًا في إضعاف الجهود بدل تعزيز التكاتف"، توعّد المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد، الأربعاء، بالتصدي لأي محاولات لـ"تحريف مسار الاحتجاجات"، محذرًا من أن "أي مساعٍ لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الأمن، أو تخريب الممتلكات العامة، أو تنفيذ سيناريوهات خارجية معدّة مسبقًا، ستُواجَه برد قانوني حازم ومتناسب".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، بمقتل عنصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني وإصابة 13 آخرين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كوهدشت في محافظة لرستان غربي إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الشاب أميرحسام خدایاري فرد (21 عامًا) قُتل خلال الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة. وفي بيان صادر عن الحرس الثوري في محافظة لرستان، بثّه التلفزيون الإيراني، أُشير إلى أن مقتل خدایاري فرد وإصابة عدد من زملائه جاءا "نتيجة عمل فجائي وعنيف نفذته عناصر انتهازية مرتبطة بالعدو، استغلت أجواء الاحتجاجات عبر التسلل والتحريف".

من جهته، قال سعيد بورعلي، نائب الشؤون السياسية لمحافظ لرستان، إن "13 من الأمن أيضًا أُصيبوا"، خلال احتجاجات شهدتها كوهدشت. وأضاف بورعلي، في تصريحات للتلفزيون المحلي، أن تجمعات احتجاجية جرت مساء الأربعاء احتجاجًا على خلفية ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، لافتًا إلى أن "المعيشة تمثل خطاً أحمر بالنسبة للحكومة، وقد أكد المسؤولون ذلك مرارًا" بحسب قوله.

(رويترز، العربي الجديد)