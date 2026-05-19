- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر لمهاجمة إيران، مشيراً إلى أن طهران "تتوسل" لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، مع تحديد فترة زمنية قصيرة للتوصل لاتفاق. - أشار ترامب إلى أن بعض القادة الخليجيين طلبوا تأجيل الهجوم العسكري على إيران، معربين عن أملهم في التوصل إلى اتفاق مقبول يشمل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. - رغم المعارضة الشعبية الواسعة، دافع ترامب عن موقفه، معتبراً أن ارتفاع الأسعار وتراجع الأسواق ثمن زهيد لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإن طهران "تتوسل" من أجل إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات صحافية، "كنت بالأمس على بعد ساعة من اتخاذ قرار بشن هجمات اليوم على إيران"، مهدداً بالقول "ستنتهي الأمور مع إيران إما باتفاق أو بحل عسكري". وذكر ترامب أنه حدّد لإيران "فترة زمنية محدودة" لإبرام صفقة والوصول لاتفاق، مضيفاً "أعني أنّني أتحدث عن يومَين أو ثلاثة. ربما الجمعة أو السبت أو الأحد. ربما بداية الأسبوع المقبل".

وتابع أن بعض القادة تواصلوا معه "وطلبوا مدة إضافية من أجل التوصل لاتفاق مع إيران"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران "وآمل ألّا نضطر لتوجيه ضربات عسكرية وقد نضطر للقيام بها". وجدد ترامب التأكيد أنّه لا يمكن لإيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، زاعماً أنه "لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً ستبدأ بتدمير إسرائيل".

ودفاعاً عن حربه التي تواجه معارضة شعبية واسعة في الولايات المتحدة وعلى مستوى دول العالم، قال ترامب "الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية لكنني أعتقد العكس"، مضيفاً: "لن أسمح بتدمير العالم أمام عيني سواء كانت حملتي العسكرية ضد إيران شعبية أو غير شعبية".

واعتبر ترامب أنّ ارتفاع الأسعار وتراجع الأسواق، ثمن زهيد لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، وقال "كنت أتوقع تراجع الأسواق بنسبة 25 بالمئة، وكنت موافقاً على ذلك لمنع حدوث محرقة نووية"، مدعياً أن معظم الناس يتفقون معه. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة نيويورك تايمز أمس الاثنين أن 64% من الناخبين الأميركيين يرون أن ترامب اتخذ قراراً خاطئاً بشنّ الحرب على إيران. وقال 93% من الديمقراطيين إنّ قرار الحرب خطأ، واتفق معهم 73% من المستقلين، بينما أيدّ قرار الحرب من الجمهوريين 70% مقابل 22% عارضوها.

وقال الرئيس الأميركي أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة أرجأت هجوماً عسكرياً كان مقرراً ضد إيران اليوم الثلاثاء بناءً على طلب قادة خليجيين، هم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشال"، إنّ القادة الخليجيين، الذين وصفهم بـ"الحلفاء العظماء"، طلبوا منه تأجيل الهجوم على إيران، وأنهم يرون إمكانية التوصل إلى اتفاق "مقبول جداً" لأميركا ودول الشرق الأوسط وخارجها، وأضاف أن الاتفاق المحتمل يجب أن يتضمن "عدم امتلاك إيران أسلحة نووية"، مؤكداً أن "مفاوضات جدية" تجرى حالياً مع طهران.