ترامب يجدد هجومه على البابا لاوون قبيل زيارة روبيو إلى الفاتيكان

- جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على البابا لاوون الرابع عشر، متهماً إياه بتعريض حياة الكاثوليك للخطر، بسبب موقفه من الأسلحة النووية الإيرانية، مما أثار استياء الفاتيكان. - يسعى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال زيارته للفاتيكان، إلى تخفيف التوترات بين ترامب والبابا، مع التركيز على قضايا مثل الحرية الدينية والمساعدات الإنسانية. - تتضمن زيارة روبيو لقاءات مع القيادة الفاتيكانية والإيطالية لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والمصالح الأمنية المشتركة، مع التأكيد على الحوار الصريح بين الطرفين.

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء هجومه على البابا لاوون الرابع عشر قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الفاتيكان هذا الأسبوع. واتهم ترامب البابا بـ"تعريض حياة الكثير من الكاثوليك والكثير من الناس للخطر"، وذلك في مقابلة إذاعية مع مقدم البرامج الحوارية المحافظ هيو هيويت. وقال الرئيس الأميركي إن البابا لاوون يعتقد على ما يبدو أنه "لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً". وأعرب الأخير كثيراً عن معارضته لحرب إيران ودعا إلى وقف إطلاق النار وإجراء حوار.

وسارع البابا إلى دحض تصريحات ترامب، واصفاً إياها بأنها غير صحيحة. وقال للصحافيين خارج مقر إقامته في كاستل غاندولفو، على بُعد 24 كيلومتراً جنوب روما: "إذا أراد أحدٌ انتقادي لنشري الإنجيل، فعليه أن يفعل ذلك بالحق. لطالما نددت الكنيسة بجميع الأسلحة النووية، فلا شك في ذلك. لذا، آمل ببساطة أن يُصغى إليّ لقيمة كلمة الله".

ومن المتوقع أن يحاول روبيو، وهو كاثوليكي، تخفيف التوترات بين ترامب ولاوون المولود في الولايات المتحدة، خلال زيارته التي تبدأ غداً الخميس. وسعى روبيو، الثلاثاء، إلى نفي أي تلميحات بوجود خلاف، مشيراً إلى أن لقاءه كان مُخططاً له قبل هجمات ترامب اللفظية على البابا الشهر الماضي، والتي أثارت استياءً في أروقة الفاتيكان وأدت إلى انقسام بين الكاثوليك المحافظين في الولايات المتحدة. إلا أن روبيو أقرّ بوجود "بعض الأمور التي حدثت" منذ ترتيب اللقاء.

وفي إشارة إلى تصريحات ترامب أمس الثلاثاء، قال روبيو للصحافيين: "أعتقد أن ما قاله الرئيس باختصار هو أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً لأنها ستستخدمه ضد مناطق ذات أغلبية كاثوليكية ومسيحية، وغيرها أيضاً".

وأضاف روبيو أن اجتماعه مع البابا يوم الخميس سيتناول مجموعةً من المواضيع، من بينها ملف أفريقيا، في أعقاب زيارة البابا الأخيرة، ومشاكل توزيع المساعدات الإنسانية في كوبا، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالحرية الدينية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن روبيو "سيلتقي بقيادة الكرسي الرسولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والمصالح المشتركة في نصف الكرة الغربي". وأضافت "ستركز الاجتماعات مع النظراء الإيطاليين على المصالح الأمنية المشتركة والتنسيق الاستراتيجي".

من جانبه، قال برايان بيرتش السفير الأميركي لدى الكرسي الرسولي الثلاثاء إن لقاء روبيو بالبابا سيتضمن "حواراً صريحاً" حول سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف بيرتش "تنشب الخلافات بين الدول، وأعتقد أن إحدى طرق للتغلب عليها هي... من خلال الأخوة والحوار الصادق". وتابع بيرتش في تصريحات للصحافيين "أعتقد أن الوزير قادم إلى هنا بهذه الروح. لإجراء محادثة صريحة حول سياسة الولايات المتحدة، والانخراط في حوار".

