ترامب يجتمع مع زيلينسكي والشرع على هامش قمة حلف الأطلسي

- أعلن البيت الأبيض عن لقاءات مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، بهدف معالجة الجمود في أوكرانيا وحث الأعضاء على زيادة الإنفاق الدفاعي. - تلقى ترامب اتصالات هاتفية من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني زيلينسكي، حيث ناقش مع بوتين الحرب الروسية على أوكرانيا وأهمية الجهود الدبلوماسية الأميركية مع إيران. - أكد زيلينسكي لترامب على أهمية الدعم الأميركي لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن موقف الولايات المتحدة سيكون حاسماً في تحقيق تسوية.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

سيلتقي مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا المقررة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الحالي. وقالت المتحدثة المساعدة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين "بعد ظهر الأربعاء، سيشارك الرئيس ترامب في محادثات ثنائية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس السوري الشرع".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله، إنه "من الواضح أن ساحة المعركة في أوكرانيا قد تجمدت خلال الشهرين الماضيين وأن الطرفين لا يحرزان تقدماً كبيراً... يشعر الرئيس بحاجة ملحة حقيقية إلى محاولة وضع حد لهذا الوضع". وذكر المسؤول أن ترامب سيحث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أيضاً خلال القمة على زيادة إنفاقهم الدفاعي.

وكان ترامب، قد تلقى يوم السبت، اتصالين هاتفيين منفصلين من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحث خلالهما تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا. وأعلن الكرملين أنّ بوتين هنّأ ترامب خلال الاتصال بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما تناول الزعيمان ملف الحرب في أوكرانيا، مع التركيز على التطورات التي تسبق انعقاد قمة ناتو، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" عن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف.

ونقل أوشاكوف عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيواصلان جهود الوساطة، وهما مستعدان لإجراء زيارة جديدة لموسكو. وأضاف أوشاكوف أن الاتصال بين بوتين وترامب، الذي استمر نحو 90 دقيقة، كان "عملياً وبنّاءً للغاية"، مؤكداً أن موسكو ما زالت تسعى إلى "حل سياسي ودبلوماسي" للصراع، مع مراعاة ما وصفه بـ"النهج الأساسي لروسيا".

وقال أوشاكوف إن بوتين أطلع ترامب على ما وصفه بـ"الوضع الحقيقي في ساحة المعركة"، مؤكداً أن القوات الروسية "تتقدم بثقة وتحرر منطقة تلو الأخرى". واتهم أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين بالسعي إلى إطالة أمد الحرب وتصعيدها، في إشارة إلى الضربات الأوكرانية بعيدة المدى التي استهدفت منشآت داخل روسيا. وأضاف أن بوتين عبّر أيضاً عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية الأميركية مع إيران إلى "حلول طويلة الأمد ومقبولة للطرفين"، وجدّد دعوته للرئيس الأميركي إلى زيارة موسكو.

وفي كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى بدوره اتصالاً هاتفياً مع ترامب، وصفه بأنه "جيد للغاية"، وقال إنهما بحثا الوضع على خطوط المواجهة، مؤكداً وجود "احتمال حقيقي لإنهاء هذه الحرب" إذا توفّر "عزم أميركي" للمساعدة في التوصل إلى تسوية.

وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع ترامب على مواصلة المشاورات خلال قمة حلف شمال الأطلسي، التي تستضيفها تركيا هذا الأسبوع، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات. وقال زيلينسكي، في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب، هنأه فيه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ووصف المحادثة الهاتفية بأنها "جيدة جداً". وأعرب زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة على دعمها لأوكرانيا. وقال: "نولي أهمية بالغة لدعم الولايات المتحدة لنا في الدفاع عن استقلالنا". وأضاف زيلينسكي أنه ناقش مع ترامب آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا. وأشار إلى أن هناك "فرصة حقيقية لإنهاء الحرب"، وأن موقف الولايات المتحدة سيكون حاسماً في هذا السياق.

(فرانس برس، رويترز، الأناضول)