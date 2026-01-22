ترامب يجتمع مع زيلينسكي قبيل توجه وفد أميركي إلى موسكو

- اقتراب اتفاق السلام في أوكرانيا: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراب التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا، مع استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين، رغم عدم تحقيق اختراق حقيقي حتى الآن. - ضغوط أميركية على أوكرانيا: يمارس ترامب ضغوطًا على أوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، بينما تستعد موسكو لمحادثات مع موفدي ترامب، وسط تصعيد روسي في كييف. - تصريحات ترامب في دافوس: في منتدى دافوس، أشار ترامب إلى الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن الانتخابات الأميركية 2020 كانت مزورة، وأنه لو كان في الحكم لما غزت روسيا أوكرانيا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جهود إحلال السلام في أوكرانيا تقترب من التوصل إلى اتفاق، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس، اليوم الخميس، في وقت قال فيه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن المفاوضات باتت محصورة في "قضية أخيرة واحدة".

وكانت مساعٍ تقودها إدارة ترامب منذ عام كامل لوقف القتال لم تُسفر عن أي اختراق حقيقي، رغم أن الرئيس الأميركي وجّه سلسلة مهل زمنية للأطراف المعنية، إلا أن الجهود من المقرر أن تستمر. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى مسؤولون أميركيون وأوكرانيون مباحثات دبلوماسية مكوكية مكثفة، بهدف التوصل إلى تسوية.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي ممارسة ضغوط مكثفة على الأوكرانيين للوصول إلى حل ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام، في وقت ترى فيه كييف أن مؤشرات استعداد موسكو لوقف القتال محدودة. ومن المتوقع أيضاً أن يتوجّه موفدو ترامب إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد أشار في كلمته، أمس، في منتدى دافوس الاقتصادي إلى الحرب في أوكرانيا، مردّداً مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الأميركية عام 2020، قائلاً: "هذه حرب ما كان يجب أن تبدأ، ولم تكن لتبدأ لو لم تكن الانتخابات مزورة". وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية مع انتخابات مزورة. نحتاج إلى حدود قوية، وانتخابات قوية، وإعلام عادل. الإعلام اليوم فاسد ومنحاز".

وفي تحليله لمسار الحرب، قال ترامب في كلمته إنه "ورث فوضى" في أوكرانيا، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن ليغزو لو كنت أنا في الحكم"، مضيفاً: "كنت أعرف بوتين جيداً. أوكرانيا كانت تفاحة عينه، لكنه لم يكن ليجرؤ على التحرك".

وتأتي هذه التطورات في ذروة تصعيد روسي، بحسب كييف. ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن نحو 4,000 مبنى في كييف كانت بلا تدفئة أمس الأربعاء، و60% من العاصمة الأوكرانية من دون كهرباء، وذلك نتيجة القصف الروسي المكثف لشبكة الطاقة في أوكرانيا.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)