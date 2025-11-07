ترامب يتوقع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة "قريبا جدا"

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوقع نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة قريباً، في إطار خطة سلام تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في القطاع بعد الهدنة بين إسرائيل وحماس. - الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم خطة ترامب للسلام، بمشاركة دول إقليمية مثل مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا، مما يعكس الدعم الإقليمي للمبادرة. - مشروع القرار يتضمن إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة، وتفويض قوة استقرار دولية، مع استعداد دول مثل إندونيسيا للمشاركة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة "قريبا جدا"، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترامب للسلام.

وأكد الرئيس الجمهوري خلال لقاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى أن "سيحدث ذلك قريبا جدا. والأمور في غزة تسير على ما يرام"، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن نشر القوة الدولية في القطاع الذي لا يزال يواجه وضعا إنسانيا صعبا بعد قرابة شهر من سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وقدّمت الولايات المتحدة، الأربعاء، لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة. وقال ناطق باسم البعثة في بيان إنّ السفير الأميركي مايك والتز جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)، مشيراً إلى أنّ ذلك يظهر "الدعم الإقليمي" للنص.

وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه دونالد ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب للسلام المؤلفة من 20 نقطة". وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ دولاً عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصرّ على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني. واعترضت إسرائيل مراراً على نشر قوات تركية.

وقال الناطق الأميركي "بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترامب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية". وأضاف "لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حدّ نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوسط".

(فرانس برس، العربي الجديد)