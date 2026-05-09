ترامب يتوقع رداً قريباً من إيران على المقترح الأميركي

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقعه لتلقي رد من إيران على مقترحات لإنهاء الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد وأن واشنطن ستتخذ خطوات بناءً على الرد الإيراني المتوقع قريباً. - أكدت طهران أن ردها على اقتراح ترامب لا يزال قيد المراجعة دون تحديد جدول زمني، حيث تطالب الخطة الأميركية بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار على الموانئ الإيرانية. - شهد مضيق هرمز تصعيداً بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أشار ترامب إلى وجود "طرق بديلة" لمشروع الحرية المتعلق بمرور السفن، مع إمكانية العودة إليه إذا لم تسر الأمور بشكل جيد.

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة، أنه يتوقع الليلة (ليل الجمعة- السبت) رداً على أحدث المقترحات الأميركية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في المنطقة. وقال ترامب للصحافيين في واشنطن "من المفترض أن أتلقى رسالة (من إيران) الليلة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور".

وقبل ذلك، قال ترامب إن مسار المحادثات مع إيران "يسير على نحوٍ جيّد"، وإن واشنطن ستتلقى رداً من طهران "قريباً جداً" على مقترح لإنهاء الحرب، وأوضح أن واشنطن ستتخذ خطواتها بناء على ما تتلقاه من رد طهران.

من جهتها، قالت طهران أمس الجمعة إنّ ردها على أحدث اقتراح قدمه الرئيس الأميركي لا يزال "قيد المراجعة"، دون أن يقدم أي جدول زمني محدد. ولم تبدِ إيران حتى الآن أي مؤشر على قبولها خطة ترامب، التي اقترحها الأربعاء الماضي، والتي تطالب طهران بإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل إنهاء الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية في غضون الشهر المقبل.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق الجمعة إنها تتوقع رداً سريعاً من إيران على الاقتراح. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله للصحافيين إن على إيران أن تقدم ردها يوم الجمعة.

يأتي هذا في وقت شهد فيه مضيق هرمز تصعيداً بين الولايات المتحدة وإيران تخلله تبادل للضربات بين الطرفين ليل الخميس- الجمعة، ونهار أمس الجمعة.

وقال ترامب الجمعة إنه لا يرى ضرورة لمواصلة "مشروع الحرية" المتعلق بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود "طرق بديلة"، وأضاف، في تصريحات صحافية بالبيت الأبيض أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة عدم مواصلة "مشروع الحرية". ووصف المشروع بأنه "جيد"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود "خيارات بديلة" لدى واشنطن، دون الإفصاح عنها. وأشار إلى أن واشنطن قد تعود إلى "مشروع الحرية" إذا لم تسر الأمور على ما يرام، مردفاً: "حينها قد يكون هناك مشروع الحرية وأمور إضافية أخرى".

(فرانس برس، العربي الجديد)