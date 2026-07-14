ترامب يتوعد بتدمير موقع نووي في إيران

- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير موقع بيكاكس ماونتن النووي قرب منشأة نطنز، مشيراً إلى مراقبة الموقع عن كثب واستعداد الولايات المتحدة لضربه قريباً. - أعلن ترامب عن إعادة فرض الحصار البحري على إيران في الخليج، مع ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً مقابل رسوم، وذلك بعد تبادل الهجمات بين الجانبين. - كشفت القيادة المركزية الأميركية عن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لتقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية، وأبلغ ترامب الكونغرس باستئناف الضربات.

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين في مقابلة مع برنامج "هيو هيويت شو" بتدمير موقع بيكاكس ماونتن النووي الواقع قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ملوحاً بأن الولايات المتحدة ستواصل ضرب البلاد بقوة. وقال ترامب في المقابلة "سنقضي على بيكاكس ماونتن. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين". وأضاف "نحن نراقب بيكاكس ماونتن عن كثب. لا نرى أي نشاط هناك. إنهم لا يبلون بلاء حسنا في وضعهم النووي. في كل مرة نسمع عنه، نفجره. لذلك لا يحبون الحديث عنه. لكننا على الأرجح سنضرب بيكاكس في وقت قريب نسبياً".

ويقع موقع بيكاكس ماونتن قرب منشأة نطنز، التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو موقع شديد التحصين يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير، يقيّمهما خبراء بأنهما خارج مدى أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأميركية. وأعلن ترامب في وقت سابق الاثنين أن الولايات المتحدة ستفرض الحصار البحري مجدداً على إيران في الخليج، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لكن مقابل رسوم، وذلك بعد أن تبادل الجانبان مزيداً من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال ترامب في المقابلة "سنضربهم بقوة شديدة الليلة وسنضربهم بقوة غداً (الثلاثاء). وليس هناك أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك". من جهة أخرى، أعلن ترامب أنه سيوجّه خطاباً إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "سيوجّه الرئيس ترامب خطابا إلى الأمة مساء الخميس، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة". ولم يكشف ترامب ما سيتناوله الخطاب، كما تعذّر الحصول من البيت الأبيض على الفور على أي تفاصيل.

غير أن منشور ترامب يأتي بعد ساعات من إعلان عزمه على فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وإعادة فرض حصار بحري أميركي على إيران اعتباراً من الثلاثاء. ويعود آخر خطاب رئيسي وجّهه ترامب إلى الأمة عبر التلفزيون إلى الأول من إبريل/نيسان حين قدّم أول تبرير علني متكامل للحرب على إيران بعد أكثر من شهر على بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية.

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وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في وقت مبكر الثلاثاء، بدء شنّ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أن الضربات تأتي "بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية". وكان الرئيس الأميركي قد أبلغ الكونغرس رسمياً باستئناف الضربات على إيران. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها اطلعت على رسالة وجهها ترامب إلى قادة الكونغرس الجمعة الماضي 10 يوليو/ تموز، ذكر فيها الرئيس أن القوات الأميركية شنت "ضربات عسكرية دفاعية ضد أهداف داخل إيران في 7 يوليو/تموز".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)