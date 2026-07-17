ترامب يتهم الصين بالقيام بـ"أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية"

- اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، مستهدفًا 220 مليون ناخب أميركي، واصفًا ذلك بأنه يكشف عن "نقاط ضعف صادمة" في النظام الانتخابي الأميركي. - أعلن ترامب عن نيته رفع السرية عن معلومات استخباراتية تتعلق بالاختراق، مشيرًا إلى أن العملية بدأت منذ الدورة الانتخابية لعام 2020. - لم تسفر الدعاوى القضائية وعمليات إعادة الفرز والتدقيق من قبل وزارة العدل عن أي دليل يدعم مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب للأميركيين الخميس، رفع السرية ونشر مستندات استخباراتية، ادعى أنها تكشف عن ثغرات في البنية التحتية للانتخابات الأميركية، متهما الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق وسرقة لبيانات الانتخابات بدأت عام 2020، وأثرت على التصويت ودفعت أموالا للصحفيين للنشر ضده.

وقال ترامب في كلمته إنه يطلب من مكتب الاستخبارات الأميركية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية التحقيق فيما اعتبره "كيفية وسبب إخفاء هذه المعلومات مع فصل المتورطين وتوجيه اتهامات جنائية ضد المسؤولين عنها".

وذكر ترامب أنه رفع السرية عن وثائق تتعلق بتحقيق حول تسجيل الناخبين في إحدى مدن ولاية ميشغين، متهماً وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن بإغلاق القضية، مطالباً جهاز التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في الواقعة وتوجيه اتهامات للمسؤولين. وتعد هذه الواقعة معروفة، حيث لم تنجح محاولات تسجيل الناخبين أو الإدلاء بأي صوت لغير المواطنين ويستند إليها مسؤولو مشيغين للتأكيد على قوة النظام الأمني للانتخابات.

وادعى الرئيس الأميركي، أن وزارة الأمن الداخلي كشفت خلال مراجعة أجرتها لسجلات الناخبين عن تسجيل 278 ألف شخص من غير المواطنين الأميركيين للتصويت في الانتخابات الأميركية، وقال "إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير لأن الولايات التي يديرها الديمقراطيون رفضت مشاركة ملفات الناخبين الخاصة بها"، مضيفا أنه أصدر تعليمات لوزارة الأمن الداخلي بشطب جميع غير المواطنين من القوائم".

واتهم الرئيس ترامب أعضاء من الاستخبارات الأميركية وآخرين من "الدولة العميقة" بمحاولة إخفاء أدلة عن الرئيس والكونغرس والشعب تفيد أن الصين اطلعت على بيانات الملايين من الناخبين الأميركيين، وقال إنهم عملوا على حجب المعلومات والتقليل منها بما يتعلق بحجم التدخل الصيني في الانتخابات (2020). وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية قد خلصت في تقرير لها عام 2021 إلى أن الصين لم تحاول التأثير على الانتخابات الفيدرالية لعام 2020 أو التدخل من أجل تغيير نتائجها.

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كما طالب ترامب في خطابه بفرض قواعد أكثر صرامة لإثبات هوية الناخبين وتقديم إثبات الجنسية. كذلك طالب الرئيس الأميركي بإلغاء التصويت بالبريد إلا باستثناء حالات معينة. ويعد هذا الخطاب هو أحدث مساعي ترامب لعدم الاعتراف بخسارته انتخابات عام 2020، وكان قد سعى عقب خسارته لهذه الانتخابات لتحريك دعاوى قضائية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، ونظرت المحاكم في أكثر من 60 قضية ولم ينجح في إثبات وجود تزوير من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات.

وفي خطابه هاجم ترامب شبكتي إيه بي سي وإن بي سي لرفضهما بث خطابه، وقال إنه ينبغي إلغاء التراخيص الممنوحة لها من الحكومة الأميركية، مضيفا إنهما وغيرها من وسائل الإعلام "جزء من المؤامرة ويريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه لعدة أسباب ويريدون حماية اليسار ولا يريدون بلدا عظيما".