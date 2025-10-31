- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استئناف التجارب النووية، مبرراً ذلك بالردع النووي، مما أثار مخاوف من تصاعد التوترات الدولية، خاصة مع رفض روسيا التعاون في إنهاء الحرب الأوكرانية. - دافع وزير الدفاع الأميركي عن القرار واصفاً إياه بالمسؤول، بينما واجه انتقادات دولية واسعة من إيران والناجين اليابانيين، الذين اعتبروه خطوة رجعية تتناقض مع الجهود العالمية لنزع السلاح النووي. - دعت الصين الولايات المتحدة للالتزام بالحظر العالمي على التجارب النووية، وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة عدم السماح بإجرائها، رغم توقيع الولايات المتحدة على معاهدة الحظر الشامل عام 1996.

تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتقادات الدولية وقال، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة ستستأنف التجارب النووية، ولم يرد على نحوٍ مباشر عندما سُئل عمّا إذا كان ذلك سيشمل التجارب النووية التقليدية تحت الأرض التي كانت شائعة خلال الحرب الباردة. وأضاف ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، أثناء توجهه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، عندما سئل عن التجارب النووية تحت الأرض "ستعرفون ذلك قريباً جداً، لكنّنا سنجري بعض الاختبارات"، وتابع "الدول الأخرى تفعل ذلك. إذا كانوا سيفعلون ذلك، فسنفعلها نحن".

وقال ترامب من جهة أخرى، إنه لا يفكر في توجيه ضربات إلى فنزويلا التي تخشى أن يكون الحشد العسكري الكبير للولايات المتحدة في المنطقة يهدف إلى تغيير نظامها. وأجاب ترامب عندما سأله صحافي عن التقارير التي تتحدث عن أنه يعتزم شنّ مثل هذه الضربات، "لا". وكان ترامب قد أقرّ بتفويضه عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" في الأراضي الفنزويلية، وتحدث أخيراً عن ضربات برية محتملة تستهدف كارتلات "مخدرات إرهابية".

ودافع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، عن قرار ترامب استئناف بلاده التجارب النووية عقب انتقادات دولية لهذه الخطوة المفاجئة التي تثير مخاوف من تجدد التوترات بين القوى العظمى. وجاء الإعلان المقتضب للرئيس الأميركي قبيل لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ في بوسان بكوريا الجنوبية أمس الخميس. ويمكن لعرض القوة هذا أن يدرج في إطار تشديد ترامب مواقفه إزاء الكرملين، في ظل رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين

التجاوب مع مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

واعتبر هيغسيث أنّ استئناف هذه التجارب النووية هو خطوة "مسؤولة". وقال في كوالالمبور بعد محادثات مع نظيره الصيني دونغ جون: "كان الرئيس واضحاً، يجب أن يكون لدينا ردع نووي موثوق (...) إن استئناف التجارب هو طريقة مسؤولة إلى حد ما". وتواصلت، اليوم الجمعة، الانتقادات الدولية لقرار ترامب، لا سيّما بشأن ما إذا كان يقصد اختبار أنظمة أسلحة نووية أم إجراء تفجيرات نووية، وهو ما لم تقم به الولايات المتحدة منذ العام 2022.

ووصفت إيران القرار بأنه خطوة "رجعية وغير مسؤولة". وكتب وزير خارجيتها عباس عراقجي على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ "متنمراً مسلحاً نووياً يستأنف تجارب الأسلحة النووية. والمتنمر نفسه كان يشيطن برنامج إيران النووي السلمي". وانتقدت مجموعة تضم ناجين من القنبلة النووية في اليابان وتحمل جائزة نوبل للسلام بشدة قرار ترامب استئناف تجارب الأسلحة النووية، معتبرة أن هذا الأمر "غير مقبول على الإطلاق". وجاء في رسالة المجموعة إن أمر ترامب "يتناقض بشكل مباشر مع جهود دول العالم الساعية إلى عالم سلمي خال من الأسلحة النووية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

استئناف فوري

وعقب اجتماع ترامب مع شي، حض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون الولايات المتحدة على الالتزام "بشكل جدي" بالحظر العالمي المفروض على إجراء التجارب النووية. وأوقفت الصين والولايات المتحدة عملياً اختبار الرؤوس الحربية النووية، في حين تجري موسكو وواشنطن بانتظام تدريبات عسكرية تستخدم خلالها أنظمة قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونقل متحدث باسم الأمم المتحدة عن أمينها العام أنطونيو غوتيريس تشديده على أنه "لا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف". ووقعت الولايات المتحدة عام 1996 معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تحظر كل التفجيرات التجريبية النووية، سواء لأغراض عسكرية أو مدنية. لكن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أكد أن الترسانة النووية الأميركية تحتاج إلى اختبارها لضمان عملها بشكل صحيح، لكنه لم يعط تفاصيل حول طبيعة الاختبارات التي أمر بها ترامب.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض إن قرار ترامب "واضح"، مضيفاً: "لدينا ترسانة كبيرة طبعاً. الروس لديهم ترسانة نووية كبيرة. الصينيون لديهم ترسانة نووية كبيرة". وتابع: "نحتاج أحياناً إلى اختبارها لضمان أنها تعمل بشكل صحيح"، مشيراً إلى أن ذلك جزء من الأمن القومي. وجاء قرار ترامب بعد أيام من إعلان روسيا أنها اختبرت مسيّرة بحرية بقدرات نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مشيراً إلى أن الاختبارات ستُستأنف "فوراً". وقال ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى. إلا أن بيانات "معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام" تبين أن روسيا تملك 5489 رأساً نووية، مقارنة بـ5177 للولايات المتحدة و600 للصين.

آخر التجارب النووية الأميركية

وتساءل الكرملين عما إذا كان ترامب يعلم حقاً بالأنشطة العسكرية الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس: "في ما يتعلق بتجربتي بوسيدون وبوريفيستنيك، نأمل أن يكون الرئيس ترامب قد أُبلغ بشكل صحيح. لا يمكن اعتبار (التجربتين) اختباراً نووياً بأي شكل من الأشكال". وألمح بيسكوف إلى أن روسيا ستجري تجاربها الخاصة على الرؤوس الحربية إذا ما بدأ ترامب التجارب النووية. وكرر ترامب القول للصحافيين إنه يريد التفاوض مع روسيا والصين بشأن خفض ترسانتهما النووية. وقال إن "نزع السلاح النووي سيكون إنجازاً هائلاً".

وأجرت الولايات المتحدة 1054 تجربة نووية، الأولى في 16 يوليو/ تموز 1945 في نيو مكسيكو، وآخرها عام 1992. وتبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح الذري عندما ألقت قنبلتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين خلال الحرب العالمية الثانية. وأجرت واشنطن آخر تجربة نووية في سبتمبر/ أيلول 1992، وكانت عبارة عن تفجير تحت الأرض بقوة 20 كيلوطناً في موقع نيفادا للأمن النووي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1992، فرض الرئيس الأميركي جورج بوش الأب حظراً على إجراء المزيد من التجارب، بقي سارياً على مدار الإدارات المتعاقبة. وجرت الاستعاضة عنها بتجارب تستخدم محاكاة حاسوبية متقدمة.

(فرانس برس، العربي الجديد)