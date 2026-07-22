ترامب يتقدم مستقبلي جثامين الجنود الأميركيين القتلى في الأردن

- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر مراسم نقل جثامين ثلاثة جنود أميركيين قُتلوا في هجوم إيراني على قاعدة في الأردن، وستُقام المراسم في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير. - أكد الجيش الأميركي مقتل السيرجنت أنجل إس. رامبارساد، مما يرفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب إلى 18 شخصاً، وتم تحديد هوية الجنديين الآخرين. - علّق ترامب على الحادثة قائلاً إنها "أمر محزن للغاية"، مشدداً على أن الهدف الرئيسي للحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر اليوم الأربعاء مراسم نقل جثامين العسكريين الأميركيين الثلاثة الذين قُتلوا بهجوم إيراني على قاعدة في الأردن يوم الجمعة الماضي. وقال البيت الأبيض إن المراسم ستُقام في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير في الساعة (15:00 بتوقيت غرينتش).

وأكد الجيش الأميركي ليل الثلاثاء-الأربعاء أن جنديا ثالثاً يُعتقد أنه لقي حتفه في الهجوم الإيراني، وحدد هويته بأنه السيرجنت أنجل إس. رامبارساد (28 عاماً) من منطقة أوزون بارك في نيويورك، ما يرفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب إلى 18 شخصاً.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت يوم الاثنين هوية الجنديين الآخرين اللذين قُتلا في الهجوم نفسه، وهما فيرست لفتنانت تايلر جيمس فيهان (25 عاماً) من إيفا بيتش في هاواي، والجندية إيزابيلا غونزاليس (19 عاماً) من كارولتون في تكساس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الهجمات الإيرانية التي أدت إلى مقتل الجنود الأميركيين في الأردن؟ ما هو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان السبت الماضي مقتل جنديين أميركيين في الأردن خلال تصدي قواتها والقوات الشريكة لها الجمعة لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن جندياً ثالثاً ما زال في عداد المفقودين. وفي اليوم التالي، قالت القيادة العسكرية إن القوات عثرت على رفات مجهولة الهوية.

وعلّق ترامب للمرة الأولى، الأحد، على مقتل الجنود في الأردن، قائلاً إنه "أمر محزن للغاية". وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع موقع "نيوز نيشن"، نُشرت تفاصيلها ليل السبت - الأحد، إن الجنود قُتلوا "في خدمة وطننا"، مجدداً التشديد على أن الهدف الرئيسي للحرب "منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

(رويترز، العربي الجديد)