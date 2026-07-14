ترامب يتراجع عن فرض رسوم على السفن ويحصر الحصار البحري بإيران

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعه عن فرض رسوم تعويض بنسبة 20% على السفن المارة من مضيق هرمز، مع الإبقاء على الحصار البحري للسفن المرتبطة بإيران فقط، مشيراً إلى أن النفط يتدفق بفضل قوة الجيش الأميركي. - استبدل ترامب رسوم الحماية بصفقات تجارية واستثمارات ضخمة من دول الخليج في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى زيادة في المصانع وتوفير ملايين الوظائف ذات الأجور المرتفعة، مؤكداً أن أميركا تنتصر مجدداً. - أكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، مشيراً إلى انتهاء أيام قتلها لمئات الآلاف من البشر، بما فيهم المتظاهرون.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن فرض رسوم تعويض بنسبة 20% على السفن المارة من مضيق هرمز، مؤكداً أن الحصار البحري سيقتصر على السفن المتجهة من الموانئ الإيرانية وإليها، أو التي تحمل شحنات مرتبطة بإيران.

وكتب ترامب، اليوم، على منصة تروث سوشيال: "النفط يتدفق كما لم يحدث من قبل بفضل قوة الجيش الأميركي"، مضيفاً أن "مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران، وذلك بسبب قيادتها الكاذبة التي تقود بلادها على طريق الدمار الشامل". وقال: "لذلك سنفرض حصاراً كاملاً، لكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمتجهة إليها، أو تلك التي تحمل بضائع مرتبطة بإيران".

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وذكر ترامب أنه، بناءً على محادثات مثمرة مع قادة دول في الشرق الأوسط، قرر "استبدال رسوم الحماية والتعويض الأميركية بنسبة 20%، التي قدّرها بنفسه، لصالح الولايات المتحدة، بصفقات تجارية واستثمارات ستقوم بها دول الخليج في الولايات المتحدة"، مضيفاً أن هذه الاستثمارات ستكون ضخمة، لكنها في الوقت ذاته "ستكون ذات فائدة استثنائية لمستقبلهم"، في إشارة إلى دول الخليج.

وقال ترامب: "لدينا أكبر استثمار بالدولار في الولايات المتحدة في التاريخ، لكن هذه الاستثمارات ستجعل الرقم أكبر، وسنشهد زيادة في المصانع والمنشآت والمعدات بمستويات تاريخية، ما سيؤدي إلى توفير ملايين الوظائف الإضافية ذات الأجور المرتفعة. أميركا تنتصر مجدداً، كما لم يحدث من قبل". واختتم بالقول: "لقد انتهت أيام قتل إيران مئات الآلاف من البشر، بمن فيهم 52 ألف متظاهر، والأهم من ذلك أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

وسبق أن أعلن الرئيس ترامب، أمس الاثنين، إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وفرض الحماية الأميركية على مضيق هرمز عبر تحصيل رسوم بنسبة 20% من قيمة البضائع التي تحملها السفن المارة عبر المضيق، مطلقاً على المهمة اسم "تعويض حماية المضيق"، لتغطية التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة للملاحة، وهو ما قوبل بموجة من الانتقادات العالمية.