ترامب يتحدث عن بدء "تطهير الألغام" في هرمز وإيران تنفي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الجيش الأميركي بدأ في تطهير مضيق هرمز، وإن جميع سفن زرع الألغام الإيرانية غرقت، فيما نفت إيران عبور مدمرات أميركية المضيق رداً على تقارير في وسائل إعلام أميركية. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نبدأ الآن عملية تطهير مضيق هرمز"، مضيفاً: "جميع زوارق زرع الألغام (الإيرانية) البالغ عددها 28 ترقد أيضاً في قاع البحر".

وجدد ترامب انتقاده دولاً اعتبر أنها لا تبذل ما يكفي لتأمين هذا الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران خلال الحرب. وأتى تصريح ترامب مع بدء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، حيث يُتوقع أن تحتل مسألة الملاحة في المضيق موقعاً محورياً.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "نبدأ الآن عملية فتح مضيق هرمز خدمةً لدول حول العالم، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها". وأضاف: "بشكل لا يُصدق، لا تملك هذه الدول الشجاعة أو الإرادة للقيام بالمهمة بنفسها". كما هاجم ترامب وسائل إعلام قال إنها تؤكد أن إيران تكسب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير/شباط. وأضاف: "في الواقع، الجميع يعلم أنهم يخسرون، ويخسرون بشكل كبير". وتابع: "الشيء الوحيد في صالحهم هو احتمال أن تصطدم سفينة بأحد ألغامهم البحرية" في مضيق هرمز.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، بدء إزالة الألغام في مضيق هرمز، تزامناً مع انطلاق المحادثات في إسلام أباد. وذكرت "سنتكوم" على منصة "إكس" أن "قواتها شرعت في الاستعدادات لعمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، من خلال عملية نفذتها مدمرتان للبحرية الأميركية". وأوضحت أن المدمرتين "فرانك بيترسون" و"مايكل ميرفي" عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج العربي ضمن مهمة أوسع نطاقاً لضمان إزالة الألغام بالكامل من المضيق.

وذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أميركي، لم يكشف عن اسمه، أن "عدة" سفن حربية أميركية عبرت المضيق اليوم السبت، إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي نفى ذلك بعد وقت قصير نقلاً عن مسؤول في الجيش الإيراني.

وأفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن المسؤول الأميركي، بأن سفناً تابعة للبحرية الأميركية عبرت المضيق، في خطوة تهدف إلى طمأنة السفن التجارية وتشجيعها على استئناف العبور. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن مدمرات مزوّدة بصواريخ موجهة عبرت مضيق هرمز من دون تسجيل أي حوادث. وأفاد موقع أكسيوس بأن العملية لم تُنسّق مع السلطات في طهران.

في المقابل، نفى مسؤول عسكري إيراني رفيع صحة نبأ عبور مدمرة أميركية مضيق هرمز. وذكرت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤول، الذي لم يُفصَح عن اسمه، قوله إن المزاعم المتعلقة بعبور مدمرة أميركية مضيق هرمز لا تعكس الحقيقة. وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن مدمرة أميركية عادت أدراجها إثر محاولتها العبور من المضيق. وأوضحت الوكالة أن المدمرة تلقت تحذيراً شديد اللهجة من القوات المسلحة الإيرانية بأنها ستستهدف المدمرة في غضون "30 دقيقة". كما حذرت القوات الإيرانية المدمرة من أن إصرارها على عبور مضيق هرمز يؤثر سلباً على عملية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة.