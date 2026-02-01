ترامب يتحدث عن اتصالات أجرتها طهران مع واشنطن

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى اتصالات مع إيران، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران. - رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن عن نضوج الظروف لفتح مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، معتبراً الحديث عن مواجهة عسكرية أجواء إعلامية مصطنعة. - إيران تتهم الولايات المتحدة بمحاولة تغيير النظام عبر العقوبات والضغوط، وتتوعد برد شامل على أي هجوم، بينما تؤكد جاهزية قواتها المسلحة لصد أي عدوان محتمل.

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، السبت، عن إجراء طهران اتصالات مع واشنطن. وقال: "إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كان بإمكاننا التوصل إلى شيء، وإلا سنرى ما الذي سيحدث". وأشار إلى أن "أسطولا أميركيا كبيرا في طريقه إلى المنطقة".

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر مع طهران، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران. ونقلت هيئة البث العبرية، السبت، عن مصادر أمنية (لم تسمها)، قولها إن مناقشات داخل القيادة العليا للجيش الإسرائيلي خلصت إلى أن واشنطن لا تزال في مرحلة استكمال نشر قواتها، وتحتاج إلى وقت إضافي قبل تنفيذ أي هجوم محتمل ضد إيران.

وأضافت الهيئة أن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يجري بشكل وثيق، خصوصا على المستوى الدفاعي.

وأشارت إلى تقديرات في إسرائيل بأن واشنطن ستمنح إسرائيل إشعارا مسبقا قبل أي عملية عسكرية محتملة بساعات.

في المقابل، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن الظروف "بدأت تنضج" لفتح مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، معتبرا أن تصاعد الحديث عن مواجهة عسكرية يعكس "أجواء إعلامية مصطنعة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. وتزامن ذلك مع نفي إسرائيلي وأميركي لأي علاقة بالانفجارات التي شهدتها مناطق في جنوب إيران في وقت سابق، حيث قال مصدر أمني إسرائيلي إن "الأحداث داخلية ولا علاقة لنا بها"، مؤكدا عدم وجود نشاط عسكري أميركي داخل إيران.

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأميركية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد اتهم الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأوروبيين بمحاولة تأجيج الاحتجاجات في إيران وتحويلها إلى "أعمال شغب، وإثارة الخلافات"، مؤكداً أن الهدف هو "تقسيم إيران"، وداعياً إلى تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة "الأعداء" عبر تغيير السلوك وإقامة العدل.

من جانبه، أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، السبت، أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى مستويات الجهوزية والاستعداد لصدّ أي عدوان محتمل، مشدداً على أن هذه الجهوزية تشمل مختلف المستويات والميادين. وقال حاتمي إن رصد تحركات "العدو" مستمر، مضيفاً أن الطرف المقابل "هو الأدرى بحجم هذه الاستعدادات، ويعلم أنها حقيقية وتتمتع بأعلى درجات الجاهزية"، في إشارة إلى القدرات الدفاعية والعسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.

(الأناضول، العربي الجديد)