ترامب يتباهى بتجديد حمّام البيت الأبيض في أول ورشة كبرى خلال ولايته

- تباهى الرئيس ترامب بتجديد "حمّام لينكولن" في البيت الأبيض، حيث استبدل البلاط الأخضر القديم برخام أبيض وصنابير ذهبية، ليعكس طراز عصر أبراهام لينكولن. - أمر ترامب بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة رقص بتكلفة 300 مليون دولار، بتمويل من جهات خاصة مثل أمازون وغوغل، دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف. - زيّن ترامب المكتب البيضاوي بورق الذهب وحوّل حديقة الورود إلى فناء مفروش، في أول ورشة تجديد رئيسية خلال ولايته الحالية.

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بتجديد حمّام في البيت الأبيض سبق أن هُدم جزء منه لبناء قاعة رقص بتكلفة 300 مليون دولار. وفي سلسلة منشورات على صفحته عبر منصّة "تروث سوشال"، عرض الرئيس صورًا لما يُسمّى "حمّام لينكولن" قبل التجديد وبعده. وأظهر المنشور الحمّام بحالته السابقة مع بلاط أخضر باهت على الجدران وحوض اغتسال أبيض على قاعدة معدنية، قبل أن يبيّنه بحلّته الجديدة مع رخام أبيض على الأرضية والجدران وصنابير ذهبية وثريّا في السقف.

وكتب ترامب: "لقد جدّدتُ حمّام لينكولن في البيت الأبيض. كان قد جُدّد في أربعينيات القرن الماضي على طراز "آرت ديكو" ببلاط أخضر، وهو أمر غير مناسب على الإطلاق لعصر (الرئيس أبراهام) لينكولن". وأضاف الملياردير المعروف بحبّه للرخام والذهب: "لقد صنعتُه من رخام أسود وأبيض مصقول. إنّه يناسب تمامًا عصر أبراهام لينكولن، ويمكنه حتى أن يطابق الرخام الأصلي".

وتأتي هذه السلسلة من المنشورات بعد أسبوع من أمر ترامب بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل لإقامة قاعة رقص ضخمة ارتفعت تكلفتها التقديرية من 200 مليون دولار إلى 300 مليون. ويؤكّد البيت الأبيض أنّ هذا المشروع، المموَّل من جهات مانحة خاصة مثل أمازون وغوغل وشركة لوكهيد مارتن للصناعات الدفاعية، "لن يكلّف دافعي الضرائب شيئًا".

كذلك زيّن ترامب المكتب البيضاوي بورق الذهب، وحوّل حديقة الورود الريفية في البيت الأبيض إلى فناء مفروش بطاولات وكراسٍ من الحديد المطاوع الأبيض، ونصَب علمين أميركيين ضخمين في الحدائق. ويُعدّ تجديد حمّام لينكولن أول ورشة تجديد رئيسية في ولاية ترامب الحالية داخل مقرّ إقامة الرئيس في البيت الأبيض، وهو الجزء الرئيسي من المبنى الذي يقيم فيه الرئيس.

وهذا الحمّام المُجدَّد ليس جزءًا من جناح الرئيس الخاص، بل يقع في جناح قريب يتّسع للضيوف، بينهم إيلون ماسك عندما كان يرأس لجنة كفاءة الحكومة أو "دوج" في الربيع. وسُمّي جناح أبراهام لينكولن تيمّنًا بالرئيس الذي استخدمه مكتبًا له في القرن التاسع عشر.

(فرانس برس)