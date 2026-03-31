ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء حرب إيران حتى مع إغلاق مضيق هرمز

- استعداد ترامب لإنهاء الحملة العسكرية على إيران: أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران، حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً، مع تأجيل عملية فتحه المعقدة إلى وقت لاحق لتجنب تصعيد الحرب. - أهداف الولايات المتحدة في الحرب: تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف البحرية الإيرانية وتدمير مخزونها الصاروخي، مع الضغط دبلوماسياً على طهران لاستئناف حرية التجارة، مع إمكانية اللجوء إلى حلفائها لإعادة فتح المضيق. - تهديدات ترامب وتصعيد التوترات: هدد ترامب بمحو جزيرة خارج إذا لم تُفتح المضيق سريعاً، مع اتخاذ خطوات عسكرية إضافية مثل نشر حاملة الطائرات "يو إس إس تريبولي" ووحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثين في المنطقة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق. وقالت الصحيفة إن ترامب ومساعديه خلصوا في الأيام الأخيرة إلى أن مهمة فتح مضيق هرمز ستؤدي إلى تصعيد في الحرب بما يتجاوز المدة الزمنية التي حددتها الإدارة الأميركية، والتي تتراوح بين أربعة أشهر وسبعة.

وبحسب الصحيفة، فقد قررت الولايات المتحدة تحقيق أهدافها الرئيسية في الحرب، المتمثلة في إضعاف البحرية الإيرانية وتدمير مخزونها الصاروخي وخفض حدة الحرب، مع الضغط دبلوماسياً على طهران لاستئناف حرية التجارة. وفي حال فشل ذلك، قالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين، إن واشنطن ستضغط على حلفائها في أوروبا والخليج لأخذ زمام المبادرة في إعادة فتح المضيق، مشيرة أيضاً إلى وجود خيارات عسكرية أخرى قد يلجأ إليها الرئيس، لكنها لا تُعد ضمن أولوياته في الوقت الراهن.

وكان ترامب قد عبّر مراراً عن آراء متباينة حول كيفية التعامل مع مضيق هرمز، إذ هدد في بعض الأحيان بقصف البنية التحتية للطاقة المدنية إذا لم يُعد فتح الممر المائي بحلول 48 ساعة، قبل إعلانه عن تأجيل الأمر حتى يوم الاثنين السادس من إبريل/ نيسان المقبل. وفي مناسبات أخرى، قلل من أهمية المضيق بالنسبة للولايات المتحدة، قائلاً إن إغلاقه مشكلة يجب على الدول الأخرى المستفيدة حلها.

ويوم الاثنين، هدد ترامب بـ"محو" جزيرة خارج التي ترتدي أهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة". وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال": "تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران. لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب، وهو ما يُرجح حدوثه، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم (إقامتنا الممتعة) في إيران بتفجير كل محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خارج (وربما كل محطات تحلية المياه! ومحوها)".

إضافة إلى ذلك، تتعارض رغبة ترامب في إنهاء الحرب سريعاً مع خطوات أخرى اتخذها أو يخطط لها. ففي نهاية الأسبوع الماضي، دخلت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس تريبولي" ووحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثون المنطقة. كما أمر ترامب بنشر عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوا، ويدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.