ترامب يبرر نشر فيديو يصور أوباما وزوجته "قردين": لم أشاهده كاملاً

- أثار نشر ترامب لفيديو عنصري يصور أوباما وزوجته كقردين انتقادات واسعة، حيث اعتبره العديد من السياسيين، بمن فيهم الجمهوري تيم سكوت والديمقراطي حكيم جيفريز، تصرفًا عنصريًا ومهينًا للبلاد. - البيت الأبيض حذف الفيديو بعد موجة الانتقادات، وصرح مسؤول بأن المنشور نُشر "بطريق الخطأ"، بينما دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن الفيديو ووصفت ردود الفعل بأنها "غضب مفتعل". - الفيديو الذي نشره ترامب يروج لمزاعم تزوير انتخابات 2020، ويظهر أوباما وزوجته كجزء من فيديو ساخر يصور ترامب "ملكًا للغابة".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لم يشاهد مقطع الفيديو كاملًا، الذي يصوّر الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، قبل نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه لا يشعر بأنه ارتكب خطأً. وأضاف ترامب أنه شاهد بداية الفيديو، الذي ركّز على مزاعم تزوير الانتخابات، وسلّمه لموظفين لم يذكر أسماءهم لنشره. وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: "لم يكن أحد يعلم أن هذا كان في النهاية، لو كانوا شاهدوه، لرأوه، ولربما كان لديهم الحس السليم لحذفه".

وحذف البيت الأبيض، أمس الجمعة، مقطع الفيديو الذي نُشر على حساب الرئيس الأميركي في منصة "تروث سوشال"، والذي يصوّر الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، وذلك بعد موجة انتقادات حادة وُجّهت إلى ترامب لاستحضاره صورًا عنصرية تُستخدم منذ زمن طويل لتجريد ذوي الأصول الأفريقية من إنسانيتهم. وصرّح مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم كشف هويته، بأن أحد الموظفين شارك المنشور "بطريق الخطأ"، مؤكدًا أنه حُذف تمامًا. وجاء هذا التراجع بعد ساعات فقط من دفاع المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن المقطع، حيث وصفت ردود الفعل السلبية بأنها "غضب مفتعل".

وكان ترامب قد شارك في وقت متأخر من مساء الخميس مقطعًا مدته دقيقة واحدة يروّج مزاعم عن تزوير انتخابات 2020، وهي ادعاءات ثبت بطلانها. وتضمن المقطع لقطة تُظهر وجهي أوباما وزوجته مركّبين على قرود راقصة على أنغام أغنية "الأسد ينام منتصف الليل". وركّز الفيديو الذي نشره ترامب حصريًا على صور عائلة أوباما، رغم محاولة ليفيت تبريره بأنه "فيديو ساخر" يصوّر ترامب "ملكًا للغابة" والديمقراطيين شخصيات من فيلم "الأسد الملك".

وأثار المنشور تنديدًا واسعًا، حتى من أنصار الرئيس الأميركي، حيث قال السناتور الجمهوري تيم سكوت، الحليف لترامب والجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ: "أتمنى أن يكون هذا ملفقًا، لأنه أكثر الأشياء عنصرية التي رأيتها تخرج من هذا البيت الأبيض، ويجب على الرئيس حذفه". من جانبه، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الرئيس ترامب بأنه "شخص حقير ومنفلت"، داعيًا جميع الجمهوريين إلى "إدانة هذا التعصب المقزز"، وفق تعبيره. كذلك اعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن المنشور "عنصري وبغيض"، مؤكدًا أنه "يهين البلاد"، وطالب باعتذار رسمي لعائلة أوباما.

وفيما أحجم متحدث باسم أوباما عن التعليق، كتب بن رودز، المستشار السابق لأوباما، أن الأميركيين سيتذكرون عائلة أوباما على أنها "شخصيات محبوبة"، بينما سيظل ترامب "وصمة على جبين التاريخ". وليست هذه المرة الأولى التي يروّج فيها ترامب خطابًا عنصريًا، إذ سبق أن تبنّى نظريات مؤامرة حول مكان ميلاد أوباما، ووصف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي المهاجرين الصوماليين بكلمات نابية وحاطة بالكرامة.

(رويترز، العربي الجديد)